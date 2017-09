Mail Communiqué Les Rencontres Notariales s'invitent dans votre commune

Un Notaire rien que pour vous au plus près de chez vous

Les Rencontres Notariales sont de retour le samedi 14 octobre, de 9h00 à 13h00. Grâce à la participation active de nombreuses mairies, la Chambre des Notaires de la Réunion réitère l'événement dans les quatre coins de l'île. A l'instar des éditions précédentes, les consultations seront offertes et s'organiseront de façon anonyme et sans rendez-vous.



Chaque année, les Notaires de la Réunion relaient localement Les Rencontres Notariales. L'événement national, qui entre dans sa 38ème année, consiste à proposer des consultations libres (sans rendez-vous !), offertes et anonymes à l'ensemble de la population. Il vise en premier lieu à faciliter l'accès au droit pour tous et complète ainsi le dispositif de permanences qui se tiennent tout au long de l'année chez les partenaires de la Chambre des Notaires de la Réunion. Les Rencontres Notariales sont de retour le samedi 14 octobre, de 9h00 à 13h00. Grâce à la participation active de nombreuses mairies, la Chambre des Notaires de la Réunion réitère l'événement dans les quatre coins de l'île. A l'instar des éditions précédentes, les consultations seront offertes et s'organiseront de façon anonyme et sans rendez-vous.Chaque année, les Notaires de la Réunion relaient localement Les Rencontres Notariales. L'événement national, qui entre dans sa 38ème année, consiste à proposer des consultations libres (sans rendez-vous !), offertes et anonymes à l'ensemble de la population. Il vise en premier lieu à faciliter l'accès au droit pour tous et complète ainsi le dispositif de permanences qui se tiennent tout au long de l'année chez les partenaires de la Chambre des Notaires de la Réunion.





Avec près de 800 consultations, l'édition 2016 a connu un franc succès ! L'événement a permis d'apporter un premier éclairage sur de nombreuses attentes de la population, dans des domaines juridiques variés et pour lesquels les notaires sont experts et forces de conseils.



La profession a toujours tenu à être au plus près des Réunionnaises et des Réunionnais. Cet événement est une occasion de le rappeler et de pouvoir les accompagner dans leurs projets pour leur offrir la meilleure protection juridique. Cette nouvelle édition se fera à nouveau en partenariat avec de nombreuses Mairies. Grâce à leur concours, la mobilisation de la profession sera pleinement au service de la proximité sociale et de l’accessibilité juridique. Les différents lieux de permanence, précisés en pièce jointe, seront également indiqués sur le site Internet de la Chambre des Notaires de la Réunion : www.chambre-reunion.notaires.fr Avec près de 800 consultations, l'édition 2016 a connu un franc succès ! L'événement a permis d'apporter un premier éclairage sur de nombreuses attentes de la population, dans des domaines juridiques variés et pour lesquels les notaires sont experts et forces de conseils.La profession a toujours tenu à être au plus près des Réunionnaises et des Réunionnais. Cet événement est une occasion de le rappeler et de pouvoir les accompagner dans leurs projets pour leur offrir la meilleure protection juridique. Zinfos974 Lu 160 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Les 360 aires de pique-nique de La Réunion référencées Journée Internationale de la femme rurale 2017 et 3e trophée des agricultrices