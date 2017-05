Les Nuits sans lumière ne règlent pas tout ?

Les Nuits sans lumière ont vu leur 9e édition se dérouler cette année, du 12 avril au 6 mai. Le dispositif, en place depuis 2008, a pour but de réduire la luminosité des villes qui est néfaste pour l'environnement et qui perturbe les jeunes Petrels de Barau - oiseaux endémiques de l'île - qui prennent leur envol à une période bien précise de l'année. Ils s'écrasent souvent au sol et de blessent, au lieu de retrouver la mer.Plus de 100 partenaires participent actuellement à l'événement mais libre aux communes de mener des actions comme elles le souhaitent. Certaines voies restent donc éclairées malgré le risque que cela représente pour les Petrels.C'est peut-être ce qui est arrivé sur le front de mer de Saint-Louis il y a trois semaines. Un habitant de la commune a retrouvé un Petrel au sol qui tentait de traverser la rue "avec difficulté". "Beaucoup de chiens errants, car malheureusement abandonnés, se trouvent dans ce quartier et auraient pu s'en prendre à cet oiseau", s'indigne-t-il avant de demander pourquoi tant d'éclairage à cet endroit.La mairie de Saint-Louis explique que seuls les sites sportifs comme les stades et terrains de foot sont concernés par les Nuits sans lumière. Pour des questions de sécurité, le front de mer reste éclairé jusqu'à 23h puis à nouveau à partir de 4h du matin dans certains quartiers. La sécurité de la population mais également un coût qui serait non-négligeable selon la mairie, pour changer la minuterie de l'éclairage.Le Parc National qui organise ces nuits assure qu'il travail auprès des partenaires pour davantage de sensibilisation, que ce soit par rapport à l'extinction ou la réduction de luminosité (comme un éclairage vers le bas, par exemple) pour que "les Nuits sans lumière progressent chaque année". Les stades représentent néanmoins un "très fort enjeu".Cette année, il y a eu cinq Nuits sans lumière de plus que l'année dernière.