Les Mauriciens pourront bientôt prendre le métro entre Port-Louis et Curepipe

Le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth dévoilera aujourd'hui les contours de ce projet d’un montant de Rs 20,9 milliards de roupies, soit environ 480 millions d'euros, avec le choix d’opter pour une première phase de 13 km, entre Port-Louis et Rose-Hill, exécutée avant les prochaines élections, selon le journal



Pravind Jugnauth annoncera à cette occasion laquelle des deux solutions il a choisi : soit un démarrage simultané du chantier à Port-Louis et à Curepipe, ou une première étape de 13 kilomètres de Port-Louis à Rose-Hill. Il semblerait que ce soit cette dernière hypothèse qui retiendrait les faveurs du gouvernement mauricien, avec une mise en service dès septembre 2019. Dans cette hypothèse, l’autre partie du tracé reliant Rose-Hill à Curepipe, n’interviendrait qu’après la prochaine échéance électorale.



Ce projet refait surface après avoir été abandonné au lendemain des élections générales du 10 décembre 2014.



Selon un sondage réalisé auprès des passagers d'autobus mauriciens, huit passagers sur dix utilisant actuellement l'autobus dans les régions urbaines seraient prêts à opter pour le métro.



