La 8ème édition des Journées nationales de l’archéologie aura lieu les 16, 17 et 18 juin. A l’occasion, la Commune de Saint-Paul organise une série de manifestations le samedi 17 juin : exposition, atelier marmaille, conférence autour de l’archéologie préventive, projections, visites guidées sur la découverte du patrimoine archéologique maritime et du site archéologique de Cap Champagne…



Lors des JNA, tous les acteurs en lien avec l’archéologie se mobilisent afin de faire découvrir au public les trésors du patrimoine et les dessous de la discipline. Opérateurs de fouilles, organismes de recherche, universités, musées et sites archéologiques, laboratoires, associations, centres d’archives et collectivités territoriales sont encouragés à organiser des activités innovantes, originales et interactives pour le grand public.



Pilotées par l’Inrap sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication, Les Journées Nationales de l’Archéologie mobilisent l’ensemble de la communauté archéologique en France métropolitaine et en outre-mer. Tous les acteurs de l’archéologie s’associent pour faire découvrir au plus grand nombre les richesses et les coulisses de la discipline.