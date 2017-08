Les JO 2024 à Paris c’est (presque) fait

De son côté, le co-président du comité Paris 2024, Tony Estanguet, a déclaré : "nous sommes fiers de collaborer avec le CIO et nos amis à Los Angeles pour trouver la meilleure solution pour les villes candidates, les Jeux et l’ensemble du mouvement olympique".



S'il ne crie pas encore victoire, le président français, Emmanuel Macron, a indiqué rester "très engagé pour faire gagner la candidature de notre pays avec tous les Français, les sportifs, les collectivités et l'ensemble des partenaires engagés dans cette candidature".



Reste maintenant au comité parisien de patienter jusqu’au 13 septembre prochain, date à laquelle les 95 membres du CIO ratifieront à Lima avec Anne Hidalgo et Denis Masseglia, président du Comité olympique français, l’accord pour officialiser l’attribution des Jeux olympiques 2024.