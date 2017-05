"Les Femmes s’engagent" auprès de Jean-Jacques Morel

Le comité des "Femmes s’engagent" composé d’élues, de membres d’associations et de simples citoyennes, s’est réuni à la permanence de Les Républicains ce mardi pour apporter son soutien à Jean-Jacques Morel, candidat aux législatives dans la 1ère circonscription Après avoir lu les doléances de femmes réunionnaises reçues par le candidat, pour la plupart des mères de famille, Virginie Peron, représentante du comité, a déclaré "c’est le triste constat après cinq années socialistes". Des années qui, à l’échelle locale, ont selon elle donné naissance à une loi "contre l’égalité réelle" et une continuité territoriale "dont le président s’est retiré". En évoquant le travail d’Ericka Bareigts, ministre sortante des Outre-Mer et candidate PS sur la 1circonscription, elle affirme : "Il y a eu beaucoup de paroles mais aucune proposition concrète", ce qui montrerait une "méconnaissance de la fonction pour laquelle elle a été élue". Pour Aline Murin-Hoarau, conseillère régionale, Ericka Bareigts est placée "sous l’insigne du PS et Hollande avec sa politique désastreuse".Selon le comité, Jean-Jacques Morel, avocat depuis 1990, est un "praticien du droit qui connaît la fonction". Egalement "proche de la population", il "reçoit les familles et femmes victimes de violences intra-familiales", ajoute Virginie Peron. Emploi pour les jeunes Réunionnais, augmentation du pouvoir d’achat des gramounes, suppression du RSI… son programme a été salué par le comité.Et que pensent-elles du nouveau Premier ministre de droite, Édouard Philippe, nommé par Emmanuel Macron ? "Il sera au pouvoir pendant un mois avant les législatives, affirme Virgine Peron, c’est nous jeter de la poudre aux yeux pour mieux diviser le parti. Mais il ne faut pas tomber dans le piège". "Nous restons bien unis", assure Aline Murin-Hoarau.