Les Endémiques...3!

"Le Merle péi", (Hypsipetes borbonicus). Taille: 22 cm Espèce endémique de la Réunion et protégée par l’arrêté ministériel du 17 février 1989. Il est donc interdit de le chasser, de le maintenir en cage. Plumage gris cendré ; bec et pattes orange. Peu farouche, il enchante la forêt Réunionnaise de son chant mélodieux et varié. Parfois il pousse un cri caractéristique ressemblant à un miaulement de chat. Essentiellement frugivore et insectivore. Source info: Michel PayetSource : http://www.zinfos974.com/payetphoto/Les-Endemiques...