Les Députés réunionnais iront-ils à Versailles?

Lorsqu'on analyse une situation, il est souvent mal aisé d'être objectif. Je ne souhaite pas l'être. Notre pays a besoin de débats d'idées et pas obligatoirement des invectives inutiles : j'essaie donc de me dire à chaque fois ce que je ferai si j'étais à la place des autres qui sont dans de hautes fonctions. Je le fais sans les envier mais en les admirant souvent car c'est courageux d'être candidat et c'est méritant d'être un élu; je le fais en ma qualité de citoyen qui a gardé ses droits civiques (voter) et qui paie des impôts (contribuables).



Alors je me dis : qu'aurais-je fait lundi si j'étais parlementaire?

Car à Versailles, assister au Congrès pour écouter le Président de la République, est un honneur et un devoir pour celui qui représente la République.

Mais cet honneur et ce devoir ne sauraient prendre le dessus lorsque le contexte de cette convocation du Congrès, sans ordre du jour précis, relève d'une opération de communication qui ne va rien apporter de nouveau à la vie quotidienne des français. Un congrès, c'est surtout prévu pour réformer la Constitution, pas pour présenter un programme. L'oublier, sous prétexte de nouveauté, amoindrit la solennité institutionnelle du moment.



Alors, si j'étais Député je n'y serai pas allé, comme mes amis de l'UDI, comme les députés de la France Insoumise et Communistes, comme les socialistes de la Nouvelle Gauche.

En effet, derrière ce paravent de communication, de grandes opérations antisociales se préparent, dans l'indifférence générale... Il est temps de montrer aux français que dans une Démocratie, il y a une majorité qui gouverne, et des oppositions qui s'opposent de manière constructive, à travers des débats d'idées et non une pensée unique !