Les Clos de l'Entre-Deux : Thierry Robert visé par une plainte

Le dossier est désormais entre les mains de la justice. Alors que nous vous révélions, le 22 mai dernier, les largesses du permis de construire de la SCI Les Clos de L’Entre-Deux - gérée à l'époque par Thierry Robert- un Saint-Leusien a décidé de saisir le procureur de cette affaire.Le plaignant, Jacky Cordabox, a transmis sa plainte ce jeudi matin au tribunal de Saint-Pierre, apprend-t-on lors d’une conférence de presse donnée ce jeudi au cabinet de Maitre Betty Vaillant. Celui qui était également à l’initiative de la plainte contestant les comptes de campagne du député-maire, il y a deux ans, explique avoir dans un premier temps été alerté "par des courriers anonymes".Désormais employé au service espaces verts de la Région, Jacky Cordabox dément ici tout lien avec le Président de Région. "C’est en tant qu’habitant de la commune que je porte plainte. Il a une manière de faire qui ne me plaît pas", déclare-t-il, reprochant : "On a affaire ici à des parcelles fantômes, tout comme des appartements fantômes (référence à la résidence Anthony aux Avirons)" .Alors que la conférence de presse intervient en pleine campagne des législatives, Maitre Vaillant assure que le cabinet a "essayé de travailler le dossier pour que ça sorte avant", mais que la tâche a pris plus de temps que prévu. "On a terminé hier matin (mercredi, ndlr)", affirme-t-elle.S'appuyant sur les diverses irrégularités constatées - que nous avions révélées dans notre article - l’administré porte plainte pour parcelles fictives, fausses déclarations quant aux informations données dans le dossier d’instruction du permis, construction en zone APF, non-respect des dispositions règlementaires et légales ainsi que procédure d’instruction incroyablement courte.Autant de faits susceptibles selon l'avocate du plaignant de constituer le délit de trafic d’influence, mais également un délit de fraude et d’infractions aux règles d’urbanisme. Il appartient désormais au parquet de donner suite, ou pas, à cette plainte et si oui de déterminer si les faits rapportés peuvent donner lieu à une qualification pénale.