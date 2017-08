Mail Société Les Australiens notent les 12 "records" de La Réunion





Le vol domestique le plus long



L’auteur de l’article, Craig Platt, rappelle qu’en arrivant à La Réunion, nous sommes en France, même si l’on est à plus de 9000 km de Paris. "Notre Sydney-Perth n’est qu’une balade à côté".



Les gens vivent dans des "cratères"



Des "cratères" si larges que l’on peut vivre dedans, loin des plages et falaises où il s’agit d’un monde complètement différent avec des changements de climat, de température et de verdure. Craig Platt conseille d’emprunter un hélicoptère pour avoir une "vraie perspective sur ces villages originaux". Vous l'aurez compris, il est question ici des cirques de La Réunion.



Son volcan est un des plus actifs



Avec plus de 150 éruptions enregistrées, le Piton de la Fournaise est une attraction touristique majeure.



On y trouve des équipements parmi les meilleurs sur une île



"Faisant honte à Hawaï", l'équipement routier réunionnais est décrit comme incroyable. Les routes sont lisses, droites et rapides ! "Même si le traffic dans la ville principale (Saint-Denis Ndlr) peut être compliqué".



C’est là où se trouve la route la plus chère de France



Si la Nouvelle route du littoral coûte plus d’1,6 milliard d’euros, il ne s’agit pas de la plus chère, malgré la rumeur qui circule. Elle reste malgré tout impressionnante avec ses "colonnes construites pour résister aux vents de cyclones et à la mer agitée".



L’endroit le plus dangereux concernant les attaques de requins



C’est de la pub dont on pourrait se passer, mais c’est aussi en partie pourquoi l’île commence à être connue à l’étranger. L’article affirme que les attaques en Australie et en Afrique du Sud "ne sont pas comparables" à celles de La Réunion, si l’on prend en compte la taille de l’île. Il rappelle les chiffres. Huit attaques mortelles depuis 2011 à La Réunion et 17 en Australie.



Les indices les plus importants du mystère du MH370



Des Australiens s’étaient en effet rendus sur notre petit caillou en 2015, lorsque des bouts du MH370, disparu en 2014, avaient été retrouvés sur nos côtes. Il s’agit jusqu’à présent des indices les plus pertinents de l’affaire.



La plus grande ville de France, à l’extérieur de la métropole



Saint-Denis, la capital de l’île, est vue comme une ville qui pourrait donner du fil à retordre à Singapour, du point de vue de sa verdure, sa propreté et son entretien. Craig Platt a manifestement été impressionné ! Elle est aussi 21e dans le classement des villes les plus grandes de France.



Le plus beau village de France, à l’extérieur de la métropole



Si Saint-Denis est la ville la plus grande, Hellbourg est le village le plus beau. L’article rappelle qu’il est classé parmi les plus beaux villages de France et donc le plus beau à l’extérieur de la métropole, selon l’association "Les plus beaux villages de France". "Même si son nom laisse à désirer"…



Le plus de pluie au monde



Un autre record selon Craig Platt qui explique que les Hauts peuvent recevoir beaucoup de pluie, notamment à cause des cyclones, comme Carlos ou encore Hyacinthe.



Le plus haut sommet de l’océan Indien



On ne peut parler de La Réunion sans évoquer le Piton de Neiges, qui est le sommet le plus haut de l’océan Indien avec ses 3069 mètres. Ceux qui souhaitent passer la nuit au sommet et apprécier le lever du soleil, le peuvent.



Pas infesté d’hôtels



Craig Platt le prend bien… Il n'y a pas trop d'hôtels sur l'île. Il explique que malgré l'incroyable beauté de l'île qui est une destination populaire pour les touristes français, La Réunion doit encore développer son industrie hôtelière. En effet, si on veut attirer des Australiens et autres étrangers comme Craig Platt avec nos "records du monde", il faudra également leur proposer l'hébergement qu'ils méritent.



