Mail Communiqué Les Assises régionales des risques naturels se sont déroulés mardi et mercredi ​La seconde édition des Assises régionales des risques naturels s'est dérouulée les 27 et 28 juin 2017, au sein de l’université de Saint-Denis de La Réunion, autour du thème suivant : « Tous acteurs de la gestion des risques ! ». Voici le communiqué de la préfecture.

Sous l'impulsion de l'Etat et du Conseil régional de La Réunion, ces Assises ont réuni toutes les parties prenantes dans la connaissance et la gestion des risques naturels (collectivités territoriales, services de l’Etat, experts, chercheurs, bureaux d’études, organismes d’assurances, professionnels de la construction et de l’aménagement, acteurs économiques et représentants de la société civile, associations...), pour d’échanger et de débattre sur les avancées de la prévention et les perspectives de réduction des catastrophes.



Dans une zone Océan Indien où les populations et les activités sont particulièrement exposées aux risques naturels revêtant de multiples facettes (cyclones, inondations, érosions côtières ou submersions marines, glissements de terrains, éruptions volcaniques, ….), chaque territoire se mobilise déjà et apporte différents niveaux de réponse, en fonction des moyens et des connaissances dont il dispose. Par ailleurs, des initiatives de coopération régionale sont également en place sur des sujets de recherche, de prévision et de gestion de crise.



Ces Assises sont un moment privilégié pour promouvoir et identifier, au moyen d’analyses et de retours d’expériences avec les acteurs de la zone Océan Indien, des actions qui pourront toucher et impliquer le plus grand nombre pour améliorer la résilience des territoires et réduire leur vulnérabilité face aux catastrophes naturelles, avec en filigrane le changement climatique et ses impacts.



Durant ces deux journées, de multiples espaces d’interfaces et d’échanges ont permis aux participants de débattre autour des thématiques suivantes : • La culture du risque • Les stratégies de gestion de crise • L’aménagement sous contraintes. Zinfos974 Lu 9 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Odhirathon : Opération Danses en ville ce samedi Le Fongecif Réunion procède au renouvellement de son conseil d'administration