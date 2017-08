Mail Société Les Aigrettes : Le projet pédagogique "vague verte" végétalise le collège Une enseignante de SVT a engagé des classes de 6ème et de 4ème dans un projet pédagogique, la vague verte, afin de planter des arbres et d'améliorer le cadre de vie du collège des Aigrettes, à Saint-Gilles les bains.

Le collège des Aigrettes, dans les bas de l'Ouest, où il fait particulièrement chaud, notamment durant l'été indien, manquait cruellement d'ombre et de fraîcheur. Une enseignante de SVT, Madame Auzeine, a lancé un projet pédagogique avec des élèves de 6ème et de 4ème, baptisé "la vague verte".



Tout d'abord, l'enseignante a enquêté auprès des élèves quant à leurs attentes sur leur cadre de vie au collège. Ils souhaitaient plus d'ombre, de vert, et de couleurs, ainsi que des lieux où s'asseoir et se retrouver à la récré. Ainsi est né le projet de végétaliser le collège. Les élèves ont participé, sur leur temps personnel, à la création des jardins, préparant la terre, plantant, calculant des surfaces, faisant des recherches scientifiques sur les plantes et arbres, afin de déterminer quelles espèces seraient adaptées.



Désormais, le visage du collège a bien changé, car, sur les 206 arbres des aigrettes, 191 ont été plantés dans le cadre du projet, dont 86 endémiques. Les élèves sont fiers et émerveillés par les changements, le fruit de leur travail a totalement métamorphosé leur cadre de vie de collégiens. Ils disposent maintenant d'espaces ombragés où s'asseoir sur un banc, alors que la cour était auparavant un véritable solarium. "Nous avons un slogan : l'Amazonie est en cours", se réjouit l'enseignante. Les élèves entretiennent les jardins, désherbant, replantant, et arrosant, ils sont très impliqués.

