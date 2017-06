Mail Courrier des lecteurs Les 7 député-es… les 7 mercenaires… !!!

Un seul regard sur ces législatives 2017 , le taux de participation fait grise mine pour ce 2nd tour .



La première circonscription est un non événement , avec la réélection de Bareigts E. , la socialiste-PS .



Cette victoire a un goût de cendre , pas sûr que cette élection marquera les esprits ?



Par contre on est endroit de se poser des questions après une campagne électorale où les interrogations se font jour de la façon que cet individu socialiste-PS a mené campagne .



Oui les Centristes barristes de MC974 s’interrogent au même titre que madame PONTALBA Julie , candidate au 1er tour des législatives sur la première circonscription dans un courrier des lecteurs paru dans des organes de presse où elle dénonce de telles méthodes qui n’honorent pas cet individu socialiste-PS ! Du clientélisme , des appels téléphoniques .



Nous , Centristes barristes de MC974 pensons qu’il y a eu une utilisation abusive de son poste Ministériel ;



Nous , Centristes barristes de MC974 pensons qu’il y a eu une utilisation de la réserve parlementaire de trop ;



Nous , Centristes barristes de MC974 pensons qu’il y a eu une utilisation abusive de moyens et des employés municipaux .



Au moment où au sommet de l'Etat on s'inquiète de la moralisation de la vie publique et au Sénat un rapport s'interroge : ”Comment décider avec efficacité et légitimité, en France, en 2017 ”, nous Centristes barristes de MC974 devons alerter sur les pratiques douteuses.



Nous , Centristes barristes de MC974 remettons une copie à notre ami Centriste de MoDem et ministre d’Etat François BAYROU , le dossier détaillé à ces vilaines pratiques , ainsi qu’une transmission judiciaire au conseil d’Etat sur les pratiques de la première circonscription dans le cadre des élections législatives du 11 et 18 juin , juste pour un mini plat de lentilles sur cinq années de plus à l’assemblée nationale , en siégeant en tant que députée socialiste-PS réélue !



Nous , Centristes barristes de MC974 se rappellent du socialiste Gilbert Annette a conservé la mairie de Saint-Denis de la Réunion. Il avait déjà été condamné en 1996 à trente mois de prison ferme dont douze avec sursis pour corruption dans des procédures de marchés publics.



Et il est visé, selon Délits d'élus, par une nouvelle plainte pour prise illégal d'intérêt liée à l'embauche de plusieurs de ses proches à la mairie. Qui se ressemble ça semble … Alléluia !



BAYROU François , au boulot sachant que tu es en marche ?



A celles et ceux qui pensent à redire , lorsque nous critiquons, il faut le faire avec une humilité et une courtoisie qui ne laisse subsister aucune amertume. Le bureau MC974 Lu 85 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Jacquet Hoarau fait croire au soutien de la France insoumise Moralisation de la vie publique, et les élus locaux alors ?