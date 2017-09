Mail Communiqué Les 360 aires de pique-nique de La Réunion référencées





Accessible sur tous supports -mobile, tablette comme ordinateur- le site est traduit en anglais, allemand, espagnol, chinois, italien et hollandais. Le site cartedelareunion.fr est la version digitale de la carte touristique de La Réunion – Carte aux Trésors- une carte distribuée gratuitement aux Réunionnais et touristes dans toute l’île : Offices de tourisme, aéroport Roland-Garros, loueurs de véhicules, musées, prestataires touristiques...Elle réunit deux supports : au recto la carte touristique et routière, au verso, la carte du Top 50 des randonnées de l’île.Lancé en février 2016, cartedelareunion.fr est un site consacré à la découverte de l’île sous tous les angles.Plusieurs outils sont mis à la disposition de l’internaute :- le site référence 100% des acteurs touristiques de manière géolocalisée- l’"Île en Images" réunit les sites d’exception de l’île -des incontournables au moins connus- sous forme de galerie photos- l’"Île en vidéos" met en scène ce qui fait de La Réunion la fameuse Île Intense - des fiches pratiques pour mieux connaître l’île : circuits types, faune et flore, histoire, gastronomie, sites culturels, comment se déplacer...- une rubrique "Utile" permettant de connaître la météo du jour, l’état du trafic, de trouver une station-service ou consulter une webcamDepuis 1 mois, le site donne accès aux 360 aires de pique-nique gérées par L’Office National des Forêts (ONF) de La Réunion grâce aux moyens alloués par le Département.Ainsi, dans la rubrique "Aires de pique-nique", l’internaute retrouve pour chaque site les différents équipements proposés sur place :> L’existence ou non d’un parking> La présence ou non d’aires de jeux> Le nombre de kiosques> Le nombre de bancs> Le nombre de tables avec bancs> La présence de poubelles> Le nombre de points d’eau> Le nombre de places à feu> Si il existe un accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR)> Une vidéo de présentation quand il en existe une dédiée au siteRomain Deslandres, l’un des deux associés de Carte de La Réunion explique : "le pique- nique est une tradition historique à La Réunion, quelle que soit la saison, les Réunionnais ne manquent jamais une occasion de passer un moment en famille ou entre amis en pleine nature. La Réunion est particulièrement bien pourvue en équipements. Or, jusqu’à maintenant aucun site ne permettait d’avoir accès à la localisation précise de chacune des 360 aires ainsi qu’aux installations qu’on y trouve".Ce travail est le fruit d’un partenariat entre Le Département propriétaire des données, et cartedelareunion.fr Accessible sur tous supports -mobile, tablette comme ordinateur- le site est traduit en anglais, allemand, espagnol, chinois, italien et hollandais. Zinfos974 Lu 181 fois



