Les 24e Journées Nationales Prison placées sous le thème " des oubliés de la société"

Les 24e Journées Nationales Prison se déroulent du 20 au 26 novembre 2017. Le groupe local de concertation prison "GLCP" organise le vendredi 1 décembre, à la salle polyvalente de la mairie de Saint-Denis à partir de 16H, une rencontre ouverte à tout public.



A cette occasion sera projeté le film "OMBLINE", l’histoire d’une femme qui accouche en détention et qui se bat pour récupérer son enfant à la fin de sa peine.



A 18h se tiendra une table ronde suivie d’un débat sur le thème "Prison: les oubliés de la société". Des représentants des prisons de St-Denis et du Port, le juge d’application des peines, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, deux médecins, et le secrétaire général adjoint de l’Association Nationale des Visiteurs de prison seront présents.



Entrée libre et gratuite.