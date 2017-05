Leïla fera appel de sa condamnation

La justice ne rigole plus avec Vincent Aure, plus connu sous le prénom de Leïla. La célèbre voix des auditeurs de radio Freedom a été condamnée ce mardi 30 mai pour violences à l’encontre de son propre frère.



Le tribunal de Saint-Pierre est allé au-delà des réquisitions de 6 mois ferme prononcées il y a quinze jours. Vincent Aure a vu sa peine de sursis de 8 mois prise en compte dans cette nouvelle condamnation à 17 mois ferme pour ces faits de violence dans une histoire de partage de terrain à Trois-Bassins entre héritiers.



Vincent Aure n’en démord pas, malgré le jugement qui lui est défavorable, pour lui son frère a produit un faux certificat dans lequel il témoignait de la blessure subie le 26 août 2016 devant cette maison de Trois-Bassins. "Nous sommes cinq frères et deux soeurs dans la famille et plus aucun de nous ne parle à ce frère là", affirme-t-elle. "Avec lui, on ne peut pas discuter. Tous les gens de Trois-Bassins ont peur de lui, li lé bien connu à Trois-Bassins", indique-t-elle pour plaider sa cause dans cette affaire.



En août 2016, Vincent Aure vient occuper une maison située à Trois Bassins mais cet emménagement ne se passe pas comme prévu. L'un de ses frères vient contester son droit à occuper les lieux, un bien familial depuis 1988, indique Leïla. Ce jour d’août 2016, les deux frères en viennent à se bagarrer. Le véhicule de Vincent Aure sera dégradé à coups de roches devant cette maison de Trois Bassins. Au final, l’un et l'autre s'accuseront d'agression et il revenait au tribunal correctionnel de Saint-Pierre de démêler les deux versions.



Vincent Aure affirme d’ores et déjà qu’il fera appel de cette condamnation.