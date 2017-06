Législatives: L'UFR affiche son soutien à sa présidente

"Les élections législatives de ce mois de juin 2017 sont l'occasion de rappeler l'histoire des luttes féministes et des combats pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Avec l'appui et l'expérience de l'UFR, notre Présidente, Huguette BELLO, a activement contribué à inscrire dans la loi des mesures en faveur des femmes.



A l'Assemblée nationale, elle est intervenue, de manière systématique, lors de l'adoption de chacune des grandes lois visant à améliorer la situation des femmes. Elle a aussi constamment veillé à leur application à La Réunion. Lutte contre les violences conjugales, parité politique, égalité professionnelle, reconnaissance des droits des femmes, Huguette BELLO est toujours présente à La Réunion comme à Paris.



L'engagement de notre association et de sa présidente Huguette BELLO, auprès des femmes et des familles réunionnaises est reconnu et salué. Notre présidente, militante fidèle à ses valeurs, est une femme politique déterminée. Son activité parlementaire témoignage de son engagement sans faille dans tous les dossiers relatifs à la situation des femmes.



L'UFR assure tout son soutien à Huguette BELLO, candidate dans la 2ème circonscription, car nous connaissons sa persévérance et nous avons besoin de sa détermination".



Le bureau de l'Union des Femmes Réunionnaises