Mail Législatives 2017 Législatives : L'APR donne son positionnement et ses soutiens pour les 7 circonscriptions Lors d’une assemblée réunie le samedi 20 Mai dernier, à la permanence PATTIAMA de Saint Louis, Action Populaire de La Réunion a pris un certain nombre de décisions concernant les prochaines élections législatives dans les différentes circonscriptions de l’île. Retrouvez le communiqué du parti fondé par Claude Hoarau :





APR a décidé, pour sa part, de ne pas présenter de candidat pour ces élections bien qu’il aurait été légitime et possible d’en avoir dans la 3ème circonscription comprenant la future commune de La Rivière ou dans la 7ème comprenant la commune de Saint Louis dans ses futures nouvelles limites. Devant la multiplicité des candidatures et face à des objectifs plus tournés vers l’avenir, le bureau de notre parti a décidé de soutenir des candidats mais de ne pas l’être sous son nom.



Après un certain nombre de rencontres effectuées dans la semaine dernière afin d’affiner nos positionnements, la direction d’APR a pris des décisions concernant les 7 circonscriptions de notre île.



Nous estimons, par ailleurs, que notre rôle est de faire barrage à la droite qui dirige déjà la Région, le département et la plupart des grandes communes de La Réunion.



Voici ces décisions :



1ère circonscription :

APR apporte son soutien plein et entier, à Ericka BAREIGTS, députée sortante, et ancienne ministre des Outremers qui a beaucoup œuvré notamment pour la concrétisation de la 25ème commune de La Réunion, La Rivière. De plus, Mme BAREIGTS s’est engagée à veiller à ce que rien ne vienne remettre en cause cette évolution administrative validée dans son principe mais aussi dans le délai prévu. Au-delà de cela, APR tient aussi à saluer tout le travail de Mme BAREIGTS comme ministre des Outremers au service des territoires ultramarins. Madame Bareigts est de plus la seule candidate de gauche capable de faire barrage à la droite.



2ème circonscription :

Dans cette circonscription, la personnalité la plus crédible, à nos yeux, est sans nul doute Madame Huguette BELLO. Nous lui apportons donc notre soutien dans sa bataille pour conserver cette circonscription acquise de longue date afin de faire, là aussi, barrage à la droite.



3ème circonscription :

Cette circonscription nous concerne au plus haut point puisqu’elle comprend la future commune de La Rivière. Dans celle-ci, le député sortant, Monsieur Jean Jacques VLODY, a beaucoup œuvré pour la création de la commune de La Rivière et dans ce cadre il est normal qu’APR lui apporte son soutien. Jean Jacques VOLDY est d’ailleurs la personnalité de gauche la plus crédible et celle qui peut, aujourd’hui, faire barrage à la droite.



4ème circonscription

Dans cette circonscription, il aurait été normal que nous soutenions Patrick LEBRETON, leader du mouvement le Progrès, avec lequel nous avons mené plusieurs combats dans la dernière période.

Patrick LEBRETON n’a pas souhaité être candidat et s’est placé suppléant de Madame Virginie GOUBALOU. Nous le félicitons pour le respect de ses décisions prises et annoncées publiquement depuis plusieurs mois.

L’engagement de Virginie GOUBALOU dans cette 4ème circonscription et en particulier sur Saint Pierre aussi bien pour ces élections que pour l’avenir est à saluer. Nous sommes persuadés que son engagement sera à la hauteur des enjeux et nous lui apportons tout notre soutien sur ce territoire à conquérir. APR apporte donc tout son soutien à Virginie GOUBALOU. Sur cette circonscription, comme ailleurs, nous devons agir ensemble pour faire barrage à la droite.



5ème circonscription :

Camarade de luttes de longue date et personnalité engagée auprès des Réunionnais depuis de nombreuses années, Jean Hugues RATENON a, dans cette bataille, le soutien sans faille d’APR. Claude HOARAU, qui a été député de l’ancienne 5ème circonscription, appelle l’ensemble des forces progressistes à se rassembler autour de Jean Hugues RATENON.



6ème circonscription :

Dans son souhait de faire barrage à la droite, APR aurait aimé pouvoir soutenir un candidat qui aurait pu servir les intérêts des Réunionnais dans cette circonscription de manière crédible. Devant le flottement des uns et les querelles internes des autres, APR appelle les électeurs de la 6ème circonscription à voter pour faire barrage à la droite en leur âme et conscience.



7ème circonscription :

Après plusieurs rencontres fructueuses entre les différentes forces progressistes présentes sur le territoire de cette circonscription, notamment le PEUP, LPA et APR, un accord est intervenu pour la création d’un rassemblement afin de préparer les élections municipales prévues dans un proche avenir. Dans ce cadre, APR a donc décidé de soutenir Monsieur Thierry ROBERT, membre et fondateur du LPA pour ces élections législatives. APR appelle l’ensemble des ses militants à la mobilisation pour faire gagner Thierry ROBERT sur la circonscription et notre rassemblement sur Saint Louis.



Pour Action Populaire de La Réunion, le 3 juin 2017

Claude HOARAU En préambule, nous pouvons constater que la démocratie est largement active à La Réunion quand on constate le nombre record de candidats sur nos 7 circonscriptions. 89 candidats et autant de suppléants avec une moyenne de pratiquement 13 candidats par circonscription montrent l’intérêt et l’importance de ces échéances. Cela donne aux électeurs un large choix en matière de programmes et de personnalités, tout au moins pour le premier tour.APR a décidé, pour sa part, de ne pas présenter de candidat pour ces élections bien qu’il aurait été légitime et possible d’en avoir dans la 3ème circonscription comprenant la future commune de La Rivière ou dans la 7ème comprenant la commune de Saint Louis dans ses futures nouvelles limites. Devant la multiplicité des candidatures et face à des objectifs plus tournés vers l’avenir, le bureau de notre parti a décidé de soutenir des candidats mais de ne pas l’être sous son nom.Après un certain nombre de rencontres effectuées dans la semaine dernière afin d’affiner nos positionnements, la direction d’APR a pris des décisions concernant les 7 circonscriptions de notre île.Nous estimons, par ailleurs, que notre rôle est de faire barrage à la droite qui dirige déjà la Région, le département et la plupart des grandes communes de La Réunion.Voici ces décisions :APR apporte son soutien plein et entier, à Ericka BAREIGTS, députée sortante, et ancienne ministre des Outremers qui a beaucoup œuvré notamment pour la concrétisation de la 25ème commune de La Réunion, La Rivière. De plus, Mme BAREIGTS s’est engagée à veiller à ce que rien ne vienne remettre en cause cette évolution administrative validée dans son principe mais aussi dans le délai prévu. Au-delà de cela, APR tient aussi à saluer tout le travail de Mme BAREIGTS comme ministre des Outremers au service des territoires ultramarins. Madame Bareigts est de plus la seule candidate de gauche capable de faire barrage à la droite.Dans cette circonscription, la personnalité la plus crédible, à nos yeux, est sans nul doute Madame Huguette BELLO. Nous lui apportons donc notre soutien dans sa bataille pour conserver cette circonscription acquise de longue date afin de faire, là aussi, barrage à la droite.Cette circonscription nous concerne au plus haut point puisqu’elle comprend la future commune de La Rivière. Dans celle-ci, le député sortant, Monsieur Jean Jacques VLODY, a beaucoup œuvré pour la création de la commune de La Rivière et dans ce cadre il est normal qu’APR lui apporte son soutien. Jean Jacques VOLDY est d’ailleurs la personnalité de gauche la plus crédible et celle qui peut, aujourd’hui, faire barrage à la droite.Dans cette circonscription, il aurait été normal que nous soutenions Patrick LEBRETON, leader du mouvement le Progrès, avec lequel nous avons mené plusieurs combats dans la dernière période.Patrick LEBRETON n’a pas souhaité être candidat et s’est placé suppléant de Madame Virginie GOUBALOU. Nous le félicitons pour le respect de ses décisions prises et annoncées publiquement depuis plusieurs mois.L’engagement de Virginie GOUBALOU dans cette 4ème circonscription et en particulier sur Saint Pierre aussi bien pour ces élections que pour l’avenir est à saluer. Nous sommes persuadés que son engagement sera à la hauteur des enjeux et nous lui apportons tout notre soutien sur ce territoire à conquérir. APR apporte donc tout son soutien à Virginie GOUBALOU. Sur cette circonscription, comme ailleurs, nous devons agir ensemble pour faire barrage à la droite.Camarade de luttes de longue date et personnalité engagée auprès des Réunionnais depuis de nombreuses années, Jean Hugues RATENON a, dans cette bataille, le soutien sans faille d’APR. Claude HOARAU, qui a été député de l’ancienne 5ème circonscription, appelle l’ensemble des forces progressistes à se rassembler autour de Jean Hugues RATENON.Dans son souhait de faire barrage à la droite, APR aurait aimé pouvoir soutenir un candidat qui aurait pu servir les intérêts des Réunionnais dans cette circonscription de manière crédible. Devant le flottement des uns et les querelles internes des autres, APR appelle les électeurs de la 6ème circonscription à voter pour faire barrage à la droite en leur âme et conscience.Après plusieurs rencontres fructueuses entre les différentes forces progressistes présentes sur le territoire de cette circonscription, notamment le PEUP, LPA et APR, un accord est intervenu pour la création d’un rassemblement afin de préparer les élections municipales prévues dans un proche avenir. Dans ce cadre, APR a donc décidé de soutenir Monsieur Thierry ROBERT, membre et fondateur du LPA pour ces élections législatives. APR appelle l’ensemble des ses militants à la mobilisation pour faire gagner Thierry ROBERT sur la circonscription et notre rassemblement sur Saint Louis. Zinfos974 Lu 108 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Stéphane Randrianarivelo : "La Réunion doit être dans la majorité présidentielle" ​Alicia Hayano - 5e circonscription: "Les femmes doivent faire front avec fermeté et justesse"