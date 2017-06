Mail La grande Une Législatives : 906 bureaux de vote ouverts de 8h à 18h

Ce dimanche, 906 bureaux de vote ouvrent leurs portes à La Réunion, de 8h à 18 heures, à l'occasion du premier tour des élections législatives.



Un second tour sera organisé le dimanche suivant (18 juin) dans les circonscriptions dont le député n'aura pas été élu au premier tour.



Pour voter, il faut présenter une pièce d'identité, être inscrit sur les listes électorales et jouir de ses droits civils et politiques.



La liste de tous les candidats est à retrouver Un second tour sera organisé le dimanche suivant (18 juin) dans les circonscriptions dont le député n'aura pas été élu au premier tour.Pour voter, il faut présenter une pièce d'identité, être inscrit sur les listes électorales et jouir de ses droits civils et politiques.La liste de tous les candidats est à retrouver ici Zinfos974 Lu 307 fois



Mail