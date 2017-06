Législatives/6e circonscription: Gilles Leperlier présente son programme

Gilles Leperlier et Nicole Virapinmodely, candidats aux élections législatives sur la 6e circonscription, ont présenté leur programme hier. "Élu à l'Assemblée nationale, je défendrai deux projets prioritaires pour l'emploi des Réunionnais. Le premier sera la mise en place d'un moratoire dans la fonction publique sur une durée de 15 ans pour que tous les postes ouverts à La Réunion soient réservés aux lauréats des concours de La Réunion et aux Réunionnais en attente de mutation, a annoncé Gilles Leperlier. Je demanderai également la création d'un service unique de l'emploi et de l'insertion qui regroupera tous les acteurs de l'emploi. Il permettra de réunir les forces, réunir les moyens pour garantir un meilleur accompagnement des demandeurs d'emploi et nous obligerons tous les employeurs à y déposer leurs offres. Ces propositions ne coûtent pas un euro de plus et peuvent être mises en place rapidement. Enfin je proposerai la mise en place d'une allocation d'autonomie de 900 euros par mois pour tous les jeunes en formation, quels que soient les revenus des parents".



Sa suppléante Nicole Virapinmodely a quant à elle mis l’accent sur la famille et la politique sociale qu’elle défend : "Nos gramouns, nos jeunes, nos familles vivent dans des situations de plus en plus précaires. Nous devons augmenter le plafond de revenus pour l'accès à la CMU, pour que tout le monde puisse bénéficier d'une bonne couverture sociale. Nous devons revaloriser les petites retraites, dont celles des agriculteurs. Nous devons créer un grand service d'aide à la personne pour pouvoir mettre en place les structures d'accueil et les emplois qui permettront de répondre aux besoins des personnes âgées, malades, dépendantes que nous aurons à La Réunion d'ici 10 ans".



Le maire de Sainte-Suzanne et secrétaire du Parti communiste réunionnais, Maurice Gironcel, a rappelé qu’ "il n'y a qu'un seul candidat investi et soutenu par le PCR. Gilles Leperlier apporte des solutions aux problèmes d'actualités, des solutions qui répondent directement aux besoins de la population".