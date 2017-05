Mail Courrier des lecteurs Législatives : pour que viennent des jours heureux?

Lors du référendum de 2005, un flot de propagande était déployé pour nous inciter à accepter les fameux traités, qui ont transformé le rêve Européen en cauchemar pour les salariés …

C’est évident, ces traités qui sacralisent entre autre le dumping social, n’apportent rien par exemple aux salariés Polonais qui continuent de produire les mêmes marchandises que les travailleurs français avec un salaire de misère ; et les travailleurs français sont jetés à la rue parce que leur patron et leurs actionnaires déménagent leur entreprise vers la Pologne. Comme l’entreprise de Saint Nazaire qui fabriquait notre célèbre cigarette «La Gauloise». Demain c’est le tour de «Whirpool» etc. Et c’est KIKI ramasse le jackpot ? Pas les travailleurs polonais ; pas les travailleurs français ! À qui profite cette Europe ? Pas besoin de faire de hautes études pour trouver la réponse !



Et qui soutient cette Europe du dumping social ? Le MEDEF bien sûr ; mais aussi M.Macron, Hollande, Sarkozy… Et tous ceux qui chaque fois ont voté pour eux, par conviction ou par peur de l’épouvantail FN… Épouvantail qui a bien joué son rôle dans le grand guignol de ces présidentielles…



De plus, cette Europe soumise à l’ordre néolibéral, a privé les états de leur souveraineté monétaire, budgétaire et donc économique… Ce qui réjouit le baron Edmond de Rothschild, sponsor de notre nouveau président ! Il déclarait : "La structure qui doit sauter, c’est la Nation"… On le comprend car c’est au niveau national que la démocratie peut décider de la politique économique… et les choix d’un peuple bien informé, n’iraient pas forcément dans le sens souhaité par les commanditaires et les bénéficiaires de la mondialisation néolibérale…



En effet, si telle est la volonté du peuple, l’état peut prendre le contrôle des entreprises clés d’un pays: énergie, transports, autoroutes, etc. y compris les banques ; et même, élargir le conseil d’administration de ces grandes entreprises aux salariés, aux clients et aux représentants d’associations de défense de l’environnement… Ce nouveau système d’économie mixte au service de la population en France par exemple, pourrait s’étendre à d’autres pays par un effet domino et en finir avec la mondialisation néolibérale que la classe dominante nous impose depuis bientôt un demi siècle.



Conclusion, nous comprenons que le baron Edmond de Rothschild et ses amis soient pressés de remplacer les états nations par des euros régions pilotées par ses amis de la commission européenne. Régions qui seront dans l’incapacité d’opposer une résistance devant leurs puissants lobbies industriels et financiers…



Par contre, il nous est difficile de concevoir, le fait que des citoyens soutiennent cette Europe du nivellement par le bas, soumise aux directives d’organismes non élus par les peuples : (FMI, banque mondiale, OMC, Commission Européenne).



C’est encore plus incompréhensible pour tous ceux qui n’ont pas abandonné le rêve Européen : et qui veulent construire une Europe des peuples solidaires, de l’Islande à la Sibérie, élargie aux Régions d’Outremer. Europe composée de pays qui à l’inverse du FN, refuseraient l’enfermement et s’ouvriraient sur le monde par des échanges internationaux appliquant le principe de co-développement solidaire entre états souverains. Mais qui appliquerait une dose de protectionnisme contre certains abus et déséquilibres… La concurrence guerrière véritable loi de la jungle, imposée par la doxa néolibérale serait combattue… Une Europe du plein emploi, qui multiplierait des projets communs du type Air bus, Ariane espace, etc. Pour reprendre notre exemple : dans ces projets communs, il n’y a aucune raison que les travailleurs Polonais ne perçoivent pas le même salaire et les mêmes protections sociales que les travailleurs français ou allemands, puisqu’ils participent au même projet et produisent les mêmes richesses.



Lors de ces législatives, pour la première fois, le Parti de la Démondialisation (le PARDEM) sera présent pour défendre : - le plein emploi avec un projet chiffré, - ces idées que nous venons d’évoquer, et bien d’autres … Malheureusement dans quelques départements seulement, car nous n’avons pas bénéficié de la même promotion qu’«en marche»… Disons plutôt «en marche arrière», Car avec Macron le système capitaliste a confirmé sa faculté d’adaptation, puisqu’il a fabriqué un nouveau produit, pour que rien ne change dans son système de domination…



Pour ces législatives, ne vous trompez pas, défendez vos idées et vos intérêts… Le cadeau pour votre départ à la retraite doit être autre chose qu’un cercueil … Ne les écoutez pas : L’argent existe pour que viennent des jours heureux… Didier Le Strat - Parti de la Dé mondialisation (PARDEM) Lu 99 fois



