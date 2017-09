Légine pour tous : Objectif de mise en oeuvre grandeur nature pour 2017/2018

Une répartition en quotas d’une première partie du Total Admissible de Captures (TAC) de 3.500 tonnes a été attribuée ce 31 aout 2017 au profit des armements historiques regroupés au sein du Syndicat des Armements Réunionnais de Palangriers Congélateurs (SARPC) pour la campagne 2017-2018 de pêche à la légine.



Le SARPC se félicite de cette décision lui permettant de débuter la campagne de pêche et de confirmer malgré la baisse du Total Admissible de Capture de 200 tonnes par rapport à la saison de pêche précédente (et donc des quotas), son engagement à soutenir la pêche artisanale réunionnaise à travers le programme "Légine pour tous". Grâce à ce programme mis en œuvre par l’intermédiaire du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de La Réunion au profit de tous les pêcheurs artisans sans exception, les armements historiques du SARPC ouvrent une nouvelle ère pour la filière pêche de l’île en confortant les savoir- faire, les capacités d’innovation et le tissu social autour de l’essor de la pêche artisanale, grâce à la mobilisation annuelle, toutes sources de financement confondues, de plus d’un million d’euros.



La filière pêche réunionnaise malgré ses nombreux atouts est soumise à de multiples contraintes qui la fragilise. La pêche artisanale, qui en est un pilier majeur pour la cohésion, la stabilité et le développement socio-économique de l’île de la Réunion est particulièrement touchée.



Le Syndicat des Armements Réunionnais de Palangriers Congélateurs (SARPC) a proposé dès 2016 puis concrétisé en juin 2017 le programme "Légine pour tous". Ce dispositif a déjà bénéficié au secteur de la pêche artisanale. Dans le cadre d’une convention avec le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM), 50 000 euros ont été versés par les membres du SARPC pour mener des actions concrètes.



Quels que soient les aléas de la pêche, de la commercialisation et ce malgré la baisse du Total Admissible de Captures pour la saison de pêche à venir, dans les conditions actuelles de répartition des quotas, le SARPC souhaite que son programme "Légine pour tous" soit mis en place dans son ensemble et réitère notamment son engagement à reverser, dans le courant de la campagne, 350 000 euros au CRPMEM. Ces fonds seront affectés à différentes actions pour faciliter l’accès à la ressource, améliorer les équipements portuaires, aider les jeunes pêcheurs à s’installer, et mieux protéger l’ensemble des pêcheurs artisans, sans en oublier un seul.



Grâce à l’effet de levier lié aux subventions publiques régionales, nationales et européennes, c’est plus d’un million d’euros par an qui seront désormais disponibles pour soutenir la pêche artisanale réunionnaise.



L’usage de ces fonds sera, en toute transparence, soumis au contrôle des services de l’Etat conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime. Ces services pourront rendre compte de la réalisation et de l’avancement des programmes financés.



Elaboré pour garantir la durabilité écologique, sociale et économique de la filière, le programme « Légine pour tous » est la seule initiative à ce jour conçue de manière "intégrée", reposant sur une vision globale et à long terme de la pêche réunionnaise.

Ambitieux mais réaliste, il repose sur la conviction profonde de ses initiateurs que c’est dans la complémentarité et la synergie entre les différentes familles qui composent le secteur de la pêche réunionnaise que se joue l’avenir de la pêche à la Réunion.