Le volcan toujours en éruption, la coulée de lave atteint près de 3 km de long

L’éruption débutée le 14 juillet se poursuit. L’intensité du trémor volcanique (indicateur de l’intensité éruptive en surface) est "relativement constante depuis 24h et se retrouve à niveau proche de celui observé entre le 18 et le 20 juillet", indique l'Observatoire du Piton de la Fournaise dans un bulletin émis ce samedi, à 17 heures.



La coulée de lave s’étend dans sa longueur maximale sur 2.8 km et dans sa largeur maximale sur 0.6 km. Le front de coulée n’a pas progressé depuis les sept derniers jours, précise le bulletin. Par ailleurs, la morphologie du cône éruptif en aval de la fissure éruptive continue d’évoluer.



Les observations faites ce matin ont fait état de la présence de trois bouches actives au niveau du cône principal, toutes ouvertes vers l’Est, ainsi que d'une quatrième bouche située sur l’éponte nord du cône principal, laquelle restait entièrement fermée et n’émettait que des projections sporadiques.



"Ce matin deux bras de coulée étaient actifs : le premier en direction de "Château Fort" en chenal ouvert, le second vers le sud-ouest en tunnel", souligne encore l'Observatoire.