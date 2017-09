Le volcan n’a peut-être pas dit son dernier mot pour cette année

Le volcan s’est assoupi dans la nuit du 28 août après 45 jours d’éruption. Dans son bulletin mensuel , publié ce jeudi, l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise revient sur la troisième éruption de l'année. Moins de 10 millions de m3 de lave ont été émises en surface. Les débits les plus forts ont été enregistrés le premier jour de l’éruption, entre 22 à 30 m3/s pour baisser progressivement.



Le champ de lave a finalement très peu évolué. La longueur maximale a atteint 2. 8 km et s’est par la suite davantage épaissi qu’élargi en raison de l’activité qui se déroulait principalement en tunnels de lave.



La baisse progressive des débits de lave s’est accompagnée d’une baisse de flux de SO2 dans l’air.



Deux injections de magma mises en évidence



En étudiant les indices, les scientifiques ont observés que deux migrations de magma se sont produites à la fin de l’éruption. "Sans être exceptionnelle cela n’est pas commun".



Deux injections de magma ont mis en évidence par les données satellites. "Les survols effectués par la Section Aérienne de Gendarmerie et le personnel de l’OVPF le 25 août indiquent qu’aucune nouvelle fissure associée à ces deux injections ne s’est ouverte en surface".



Le volcan n’a donc peut-être pas dit son dernier mot pour cette année. "La sismicité sous la région sud-est de l’Enclos Fouqué se poursuit et les concentrations en CO2 dans le sol en champ proche restent élevées. De ce fait, aucune hypothèse n’est écartée quant à l’évolution de la situation (reprise d’une activité ou non)".