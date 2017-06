Le tribunal confie le journal martiniquais France-Antilles à AJR Participations

Le tribunal de commerce de Fort-de-France a décidé ce mardi de confier la reprise de la holding Antilles Guyane Médias (AGM-France-Antilles et France-Guyane) et de ses filiales à la société AJR Participations, l'un des deux candidats à la reprise du groupe. Le tribunal fixe la date "d'entrée en jouissance" du repreneur au "16 juin 2017 à minuit".



AJR Participations est dirigée par Aude Jacques-Ruettard, petite fille par alliance de Robert Hersant et actionnaire minoritaire du Groupe Hersant Média. Aude Jacques-Ruettard s'était positionnée pour "sauver France-Antilles" immédiatement après que l'administrateur judiciaire a lancé l'appel à repreneur, suite à la mise en cessation de paiement d'AGM.



Dans sa proposition, AJR Participations s'engageait à "préserver l'indépendance", à "garantir le pluralisme" du journal et, "en actionnaire responsable" à "ne pas chercher à tout prix la rentabilité immédiate en réduisant drastiquement les effectifs". AJR Participations s'est engagée à maintenir l'emploi de tous les salariés "au moins durant deux ans" exception faite du directeur général.



Un investissement de 8 millions dans l'immédiat



Elle s'est en outre engagée à ne procéder à aucun licenciement économique durant ces deux années. La modernisation des infrastructures du groupe, le "passage en quadrichromie intégrale", des parutions de magazine plus fréquentes, la création de studios vidéo et le renforcement de contenus numériques payant, sont également dans le projet.



Le tribunal prend acte qu'AJR Participations envisage d'investir 8 millions dans l'immédiat pour la transformation de l'entreprise et un retour à l'équilibre financier en trois ans. Il prend également acte de la reprise de 298 postes sur 299 ainsi que la transformation d'AGM et ses filiales en deux SAS. La première regrouperait les régies publicitaires, et la seconde les autres activités comme l'édition, l'imprimerie, ou la comptabilité.



L'offre d'AJR Participations avait le soutien d'une partie du personnel contrairement à celle de la société "She Three" de Marc Laufer qui envisageait la suppression d'une soixantaine de postes.