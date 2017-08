Mail La grande Une Le transfert sanitaire de Marie Stanislas Boutiana se précise





Partie d'un tarif évalué à 40.000 euros au départ de cet appel à l'aide, l'association a remué ciel et terre depuis le début de semaine, entre sollicitation des parlementaires réunionnais et demande de conseils sur les ondes de radio Freedom. L'association Ptit Coeur et la famille Boutiana tablent désormais sur une baisse significative du prix du transfert sanitaire. Les derniers freins sont presque levés. Le voyage tant espéré de Marie Stanislas vers son île devient d'heure en heure un peu plus une réalité grâce à une mobilisation exceptionnelle.La Saint-Pauloise vit en métropole avec son mari depuis 2008. D'abord sous surveillance d'un cancer du col de l'utérus depuis quatre ans, la jeune femme de 32 ans a appris en début d'année 2017 qu'elle était également atteinte d'une tumeur au niveau du foie. Se sachant condamnée, sa dernière volonté réside désormais dans la possibilité de pouvoir revoir son île, et sa famille.L'association Ptit Coeur a pris en main le dossier et est sur le point de trouver une solution face au grand désarroi dans lequel se trouve la famille Boutiana pour pouvoir faire revenir Marie dans les meilleurs délais, grâce à cet incroyable élan de solidarité.Le président de l'association, Aurélien Centon, est ce jeudi après-midi confiant dans la réussite de ce transfert sanitaire. "Le devis devrait être connu vendredi", annonce Aurélien Centon.Partie d'un tarif évalué à 40.000 euros au départ de cet appel à l'aide, l'association a remué ciel et terre depuis le début de semaine, entre sollicitation des parlementaires réunionnais et demande de conseils sur les ondes de radio Freedom. L'association Ptit Coeur et la famille Boutiana tablent désormais sur une baisse significative du prix du transfert sanitaire.



