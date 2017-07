Le train de houle de Sud-Ouest à son maximum ce dimanche

La vigilance forte houle est maintenue jusqu'à lundi matin. Le train de houle de Sud-Ouest arrive à son maximum en cours de matinée ce dimanche 23 juillet 2017.



Les vagues les plus hautes atteignent 4m50 à 4m70, soit des hauteurs maximales de 9 à 10m. Cette houle est particulièrement énergétique, avec une période de 17s.



Cette vigilance concerne les côtes Nord-Ouest, Ouest et Sud, allant de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table.



L'amortissement de ce train de houle sera lent et débutera en fin d'après-midi ce dimanche. Cette houle commence à décroître plus franchement au cours de la nuit de dimanche à lundi.



Voici les consignes de Météo France :

Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias par Météo-France et les autorités.



Consigne générale :

-Circulez avec précaution en bord de mer, limitez votre vitesse sur les routes exposées à la houle.



Pour les plaisanciers et les professionnels de la mer :

- Ne prenez pas la mer.

-Protégez les embarcations en les mettant à l'abri ou en les sortant de l'eau.



Pour les baigneurs :

-Ne vous baignez pas.

-Soyez Particulièrement vigilants , ne vous approchez pas du bord de l'eau et méfiez-vous des rouleaux.

-Surveillez attentivement les enfants et bannissez les jeux de ballons à proximité de l'eau.



Pour les habitations :

-Si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux.

-Obturez les fenêtres de votre habitation placées face à la mer.

-Bouchez les canalisations situées à l'intérieur de votre maison exposée à la houle.

-Si nécessaire, évacuez vos habitations et mettez-vous à l'abri à l'intérieur des terres.