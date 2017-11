Le tireur de Libé et de BFM condamné à 25 ans de réclusion criminelle

Jugé pour tentative d’assassinat et séquestration, Abdelhakim Dekhar, le "tireur de Libé et de BFM", a été condamné hier par la cour d’assises de Paris à 25 ans de réclusion criminelle. Une peine assortie d’une période de sûreté des deux tiers.



Armé d’un fusil à pompe, Abdelhakim Dekhar avait fait irruption tout d’abord au siège de BFM le 15 novembre 2013 avant de prendre la fuite. Trois jours plus tard, il s’était rendu cette fois ci à la rédaction de Libération, toujours avec son fusil à pompe, et avait ouvert le feu sur un assistant photographe, grièvement blessé.



Il s'était ensuite rendu dans le quartier d'affaires de la Défense, où il avait ouvert le feu sur une porte d'entrée de l'immeuble de la Société générale, avant de prendre un automobiliste en otage.



Sa cavale prend fin le 20 novembre 2013, lorsqu’il est arrêté par des policiers sur un parking de Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine.



Lors de son procès, Abdelhakim Dekhar a affirmé qu’il souhaitait juste "intimider" ses cibles, sans avoir l’intention de les tuer, cherchant avant tout une "mort théâtrale".