Le tchoukball soutenu par les Nations Unies La Réunion Positive En 1971, le Tchoukball a été inventé par le Dr Herman Brandt, médecin orthopédiste de l’institut suisse de médecine sportive, lassé de la violence dans les sports collectifs. La discipline séduit sur l’île.





Le développement du Tchoukball est soutenu par les Nations Unies, qui l’ont reconnu comme étant "un sport véhiculant à travers le monde un message de paix universel, allant au-delà de l’aspect sportif". La règle "pas d’obstruction" est la base même du jeu. Ce sport possède une grande valeur éducative : les règles sont adaptées, l’anti-jeu et l’agressivité inutiles sont éliminés ; il peut être joué en équipes mixtes ; il est adapté à la physiologie de l’individu.





LA LIGUE RÉUNIONNAISE DE TCHOUKBALL



La Ligue Réunionnaise de Tchoukball, créée le 30 août 2015, représente la Fédération des clubs de Tchoukball dans la zone de l’océan Indien. Elle a pour objectifs de promouvoir, développer et organiser cette activité à La Réunion d’une part, puis dans l’océan Indien (Maurice, Seychelles, Mayotte...) d’autre part. En ce sens, elle mène diverses actions telles que : Former les arbitres et les entraîneurs de demain ;

Développer la pratique par la création de clubs dans l’île ;

Organiser des évènements ponctuels dans l’année (beachtchoukball, tournoi féminin et mixte, tournoi scolaire) ;

Travailler avec l’USEP et l’UNSS et dans le milieu scolaire. En 2018, la ligue ambitionne d’organiser un tournoi international à La Réunion avec des équipes de métropole, d’Italie, de Chine, de Macao et de Taïwan. Au sein de la Fédération des clubs Français de Tchoukball (FFTB), La Réunion représente 40% des adhérents avec 5 clubs : Bras-Panon, Saint-Leu, Plaine des Palmistes, Saint-Benoît et Saint-Denis, soit 150 adhérents.

ZOOM SUR 2017

Une équipe de l’UNSS Réunion participeau tournoi international de Rimini (Italie) et termine 13ème sur 29 équipes ;

Formation d’arbitre de niveau 1 fédéral ;

La Réunion représentera la France au championnat du monde de Beachtchoukball : A Bali pour les Filles et les Garçons de catégorie de 16 à 18 ans, A Taïwan pour la catégorie adulte.

Formation d’entraîneurs et d’arbitres internationaux au championnat du monde. CONTACT

LIGUE RÉUNIONNAISE DE TCHOUKBALL (LRTB)

Grimaud Thierry - 0692 85 16 36

grimaudthierry@gmail.com

www.tchoukball-reunion.fr

Zinfos974

