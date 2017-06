Le spectacle de la ponte des coraux distingué au Festival de l'Image sous-marine de La Réunion

Grâce à leurs images, le voile sur les mystères de la vie sous-marine et du monde corallien en particulier, a peu à peu été levé. Nathalie Rodrigues et Gaëtan Hoarau ont été récompensés ce week-end par le Festival de l'Image sous-marine de l'Ile de La Réunion 2017.



Ces deux photographes nature, membres de l’Association Citoyenne de Saint-Pierre, participent largement à la découverte et à la démocratisation du phénomène, spectaculaire si rarement observé jusqu’alors, de la ponte de coraux sur le littoral réunionnais.



Début novembre 2012, Gaëtan Hoarau a immortalisé ce moment dans le lagon de Saint-Pierre, pour la première fois.



Samedi, le jury l’a récompensé du premier prix de la "Baleine d’or" pour son film "La Ponte des Coraux à La Réunion". 5 minutes d’images saisissantes de polypes coralliens libérant par milliers des petits oeufs colorés.



Nathalie Rodrigues remporte le 3ème prix photo.



Des prix qui viennent récompenser des heures de travail pour ces deux amoureux de la nature mus par la volonté de partager leur respect de cet animal garant de la biodiversité.