Le site free.re confirme l'arrivée imminente de Free à La Réunion

Bonne nouvelle pour ceux qui attendent l’arrivée de l’opérateur Free dans l’île…Le site web du trublion des télécoms mobile.free.re confirme que Free Mobile sera "bientôt disponible" dans notre département.L’arrivée de Free à La Réunion est très attendue par une partie des internautes réunionnais, qui espèrent que l’opérateur propriété du groupe Illiad, va "casser" les prix des offres mobiles dans l’île comme en métropole.Lors de la dernière #ConventionFree17 qui s’est tenue en mai dernier, le groupe Iliad avait confirmé que des offres seraient lancées dans le courant de l’année à La Réunion et Mayotte, en partenariat avec le groupe Axian et sur l’ancien réseau Only. À ce titre, le réseau a été "renforcé" et "musclé", a assuré le directeur général du groupe Illiad sur le site freenews.fr.Les boutiques Only de La Réunion se préparent déjà à l’arrivée de Free puisque des bornes automatiques Free Mobile ont été installées. De plus, l’apparition du réseau Free a été aperçu par un internaute réunionnais ( @yanhoa ), qui a publié sa capture d’écran sur le réseau social Twitter.