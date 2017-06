A la Une ...

Le showroom BMW-Mini inauguré en présence de Dimitri Payet

Du beau monde hier soir pour l’inauguration du nouveau showroom de Leal Réunion BMW-Mini à Commune Primat, Sainte-Clotilde. Un espace comprenant cinq niveaux avec une superficie de 9000 mètres carrés accueille berlines BMW, BMW d’occasion mais aussi Mini. Un investissement de 10 millions d’euros (près de Rs 400 millions) par le groupe mauricien Leal, concessionnaire de voitures représenté par Eric Leal, patron du groupe. Pour l'inauguration de cette concession de luxe, un invité de marque : Dimitri Payet, le footballeur de l'Olympique de Marseille et de l'Equipe de France. Aux côtés d’Eric Leal et Philippe Alexandre Rebboah, directeur de Leal Réunion, Dimitri Payet a déclaré officiellement l’ouverture de la concession Leal Réunion BMX-Mini à Sainte-Clotilde. Autour d’un buffet avec des mets délicieux, et plus original encore, des insectes, les invités ont pu notamment visiter l’espace de luxe et se faire photographier avec leur idole Dimitri !

Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com