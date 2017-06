Mail Société Le Sensação, paradis réunionnais des danseurs de kizomba

Ils ont eu l'idée dans l'avion qui les ramenait de Croatie vers La Réunion. Il y a quelques mois, Damien Clermidy, Benoît Drean et Fabien Clairenteau ont décidé de créer un événement d'un nouveau genre à La Réunion, alors qu'ils revenaient d'un festival de kizomba.



"Là-bas (en Croatie), ça ne s'arrêtait pas, il y avait perpétuellement des événements, pas seulement le soir, mais aussi en journée, avec des DJ's qui mixent sur les plages", se rappelle Damien. "On a adoré l'ambiance 'détente', qui favorise la sociabilisation. Sur le chemin du retour on s'est dit qu'on pourrait importer ça à La Réunion". De là est né ce qu'ils ont décidé de baptiser "Sensação" - qui signifie "Sensation" en Portuguais, le Portugal ayant servi de poin t de départ à la propagation de cette danse venue d'Angola en Europe.



Gratuité et coucher de soleil





"On a commencé avec une trentaine de personnes, en novembre. La dernière fois, on était environ 75, et on atteindra sûrement la centaine la prochaine fois", se réjouit le jeune danseur de 27 ans. Les "kizomberos" ont déjà eu l'occasion de danser sur le port de Saint-Gilles, sur le débarcadère de Saint-Paul, et à proximité d'une rondavelle à Saint-Leu.



Le prochain rendez-vous est donné ce samedi, au port de Saint-Gilles les Bains, pour la seconde fois. Les détails sont délivrés, comme toujours, sur la page Facebook dédiée à l'événement. Les organisateurs ambitionnent par la suite de décliner leur concept directement sur la plage, mais aussi de faire venir mixer des DJ's de La Réunion.



