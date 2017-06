Mail La grande Une Le scandale du régime de retraite des députés

Même si le système de retraite des députés (et sénateurs) a été réformé en 2010, il reste bien plus avantageux que celui du droit commun. Pour bénéficier d'une retraite à taux plein, un parlementaire doit en effet cotiser 30 années (contre environ 40 ans pour un salarié du régime général). Pour ce qui est de l'âge d'ouverture du droit à la pension, il est passé progressivement de 60 à 62 ans.

Autant en un mandat qu'en 40 ans de cotisations



Dans l'ancien système, encore plus avantageux, un député ne devait cotiser seulement 22,5 années pour obtenir une retraite à taux plein, grâce à un système de double cotisation lors des trois premiers mandats. Avec la réforme, les députés ne peuvent désormais cotiser "que" 1,5 fois sur les deux premiers mandats, 1,33 sur le troisième, puis 1,25 sur les suivants. A noter qu'en raison de la non-rétroactivité de la réforme, certains députés pourront continuer à bénéficier des avantages en vigueur avant 2010... Ils ne sont pas soumis à un système de décote.



Avec ce système spécial, en un seul mandat, un député (dont le salaire mensuel net est d'environ 5700 euros) peut ainsi toucher une retraite approchant les 1200 euros, soit à peu près autant que la pension médiane touchée par les Français après 40 ans de cotisations (environ 1300 euros).



En outre, les cotisations ne représentent que 12% de ce que perçoivent les députés, le reste étant payé par le biais d'une subvention votée par les parlementaires eux-mêmes et alimenté par l'Etat, et donc par le contribuable. En moyenne, un député touche 2700 euros nets par mois, rapporte le site de l'Assemblée nationale. Dans l'ancien système, encore plus avantageux, un député ne devait cotiser seulement 22,5 années pour obtenir une retraite à taux plein, grâce à un système de double cotisation lors des trois premiers mandats. Avec la réforme, les députés ne peuvent désormais cotiser "que" 1,5 fois sur les deux premiers mandats, 1,33 sur le troisième, puis 1,25 sur les suivants. A noter qu'en raison de la non-rétroactivité de la réforme, certains députés pourront continuer à bénéficier des avantages en vigueur avant 2010... Ils ne sont pas soumis à un système de décote.Avec ce système spécial, en un seul mandat, un député (dont le salaire mensuel net est d'environ 5700 euros) peut ainsi toucher une retraite approchant les 1200 euros, soit à peu près autant que la pension médiane touchée par les Français après 40 ans de cotisations (environ 1300 euros).En outre, les cotisations ne représentent que 12% de ce que perçoivent les députés, le reste étant payé par le biais d'une subvention votée par les parlementaires eux-mêmes et alimenté par l'Etat, et donc par le contribuable. En moyenne, un député touche 2700 euros nets par mois, rapporte le site de l'Assemblée nationale. Zinfos974 Lu 354 fois



Mail