Le sans abris et les sept chiens... cherchent une fin heureuse

Ti Caf, Zoreil, Ti Cochon, Saucisson, Mamie, Loup et Monkey forment depuis peu une famille bien soudée. À la tête du petit groupe, Vincent Poulard, ami des bêtes. À La Réunion depuis un an et demi et il est désormais SDF à Sainte-Suzanne. Sa chienne Monkey et lui se sont lié d’amitié avec des chiens errants de la ville. Si Vincent a tenté des petits boulots et de trouver un logement, il se retrouve aujourd’hui dans une tente, la plupart du temps avec ces sept chiens, "surtout quand il pleut".



Ces chiens boiteux, il les aime, les protège et les nourrit, malgré son manque de revenus. Environ 10 kilos de croquettes par jour… et l’aide de quelques restaurateurs du coin.



"J’ai habité un peu partout en métropole, au Quebec, en Belgique et en Allemagne et je voulais tester La Réunion. Mais c’est un cercle vicieux : j’ai fait une cinquantaine de demandes de logement en un an et demi mais on me dit qu’il faut un travail. Pour trouver du travail, il faut un logement pour pouvoir poser ses affaires, se laver, faire une machine", explique-t-il.



C’est pour cela qu’il doit quitter l’île, accompagné que de Monkey, le 8 septembre, pour un an de formation de tatoueur. La dure réalité est qu’il se voit contraint de laisser derrière lui ces chiens qui ne le quittent plus. Le groupe, devenu soudé, se retrouvera-t-il de nouveau à la rue ?



Il s’agit de cinq chiens et une chienne ; tous cherchent donc des familles d’accueil. Vincent les décrit, espérant que tous les voient comme lui les connaît : Mamie, retrouvée mourante il y a quelques semaines, est câline, Saucisson joueur, Ti Caf gentil, Ti Cochon gourmand, Loup aime le confort et Zoreil le chiot est amoureux de Monkey, la crème.



Le CRAPA (Collectif réunionnais d'assistance et de protection des animaux) a assuré prendre en charge le coût des soins et de la nourriture pour toute personne qui souhaiterait devenir famille d’accueil. "Certains peuvent être hébergés ensemble", précise Vincent.



Son projet de refuge à Sainte-Suzanne



Si la vie est difficile pour cet amoureux des chiens aujourd’hui, il a pour projet de revenir à La Réunion, une fois sa formation complétée et son certificat de capacité à diriger un refuge obtenu. "J’aimerais ouvrir un refuge à Sainte-Suzanne, financé par mon travail de tatoueur".



Un beau projet qui pourra peut-être voir le jour si Vincent peut partir, l’esprit plus tranquille, le mois prochain.



Pour toute proposition d’aide, Vincent Poulard peut être contacté au 0692 56 39 44. Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com Lu 2090 fois



