"Le résultat d'aujourd'hui signifie très clairement une rupture avec les pratiques d'antan"

"Mesdames, Messieurs, Chers Amis,



A l'heure où je m'exprime, les résultats définitifs qui me sont communiqués annoncent que les électeurs de la 3ème circonscription ont choisi de manière incontestable – avec plus de 19 400 voix (soit plus de 56% des suffrages exprimés) - la politique humaine de proximité que je propose.



C'est avec joie et beaucoup d'humilité que j'accueille cette décision.



Je tiens en premier lieu à remercier l'ensemble des électeurs qui m'ont accordé leur confiance à l'occasion de ce second tour des élections législatives. Je respecte également tous les électeurs qui ont fait un autre choix, ou qui ne se sont pas déplacés. A ceux-ci, je leur dis que je continuerai à me battre pour leur redonner confiance.



Je serai la députée de l'ensemble des réunionnais, et plus particulièrement de tous les Tamponnais, de tous les Riviérois, de tous les Entre-Deusiens et de tous les Cilaosiens.

Mes sincères remerciements vont également à mes militants, à mes proches, à mes soutiens. Cette victoire c'est avant tout la vôtre tant vous n'avez pas ménagé vos efforts durant cette campagne : un grand merci à vous tous !



Un mot pour remercier également la précieuse collaboration de mon suppléant Jean Alain Cadet, l'implication sincère du Sénateur-Président de Région Didier Robert, l'investissement considérable du Maire et Conseiller régional de Cilaos Paul Técher et ses élus municipaux, le travail du Maire et Conseiller départemental de Saint-Louis Patrick Malet et ses élus municipaux sur La Rivière.



Je ne pourrai citer tous les militants du Tampon et des autres communes, d'autant plus qu'ils sont nombreux à avoir oeuvrer dans l'ombre, mais je leur suis extrêmement reconnaissante. Je prendrai le temps de les contacter un par un.



Permettez-moi néanmoins de citer tout particulièrement l'appui efficace de Pascal Idmont à Cilaos, de Jean-René Hoarau à La Rivière, et de Marie-Josée Rivière à l'Entre-Deux. Ces élus municipaux ont démontré leur implication, leur présence et leur loyauté, ce qui laisse augurer d'un avenir politique prometteur dans leurs communes respectives.



Je prends acte de la décision du corps électoral de procéder à un renouvellement de la classe politique locale du Sud. Je me réjouis du choix souverain des Tamponnais qui viennent de tourner, une bonne fois pour toutes, une page de l'Histoire politique locale, 10 ans après l'élection éclairée de Didier Robert comme député de La Réunion.



Le résultat d'aujourd'hui signifie très clairement une rupture avec les pratiques d'antan telles que le clientélisme, les pressions, le manque de respect de l'adversaire surtout lorsqu'il s'agit d'une femme, le mensonge et les insultes.



Pour ma part, je me tourne résolument vers l'avenir, avec à l'esprit la charge que les électeurs m'ont confié. Je mesure pleinement la responsabilité qui m'incombe dans un contexte politique nouveau sur le plan national.



Petite-fille d'agriculteur, fille de petit fonctionnaire de police municipale, ancienne institutrice au service de l'école de la République, longtemps militante associative au service du lien social, élue locale de proximité à l'écoute de la population, députée métisse de la Nation, je sais d'où je viens – je ne l'oublierai jamais - et je sais où je vais : je m'engage à protéger les Réunionnais et à porter à Paris le projet que je défends dans l'intérêt du développement de la Réunion.



Depuis près de 10 ans, j'ai porté – peut-être avant l'heure – cette politique plus humaine, cette façon de faire de la politique avec beaucoup de proximité, à l'écoute constante des citoyens : c'est cette politique nouvelle et ces méthodes humanistes que le corps électoral a appelé aujourd'hui de ses voeux en cette période de profonde crise économique, sociale, environnementale et morale.



Désormais, nous sommes incontestablement tous Ensemble, “ensemble pour vous” ! "



Nathalie BASSIRE, Députée de La Réunion