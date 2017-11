Le réseau SFR continue d’être perturbé

Depuis le début de l’année, l’entreprise de télécommunications a entrepris la rénovation complète de son parc d’antennes-relais. Depuis six mois, le rythme s’est intensifié car l’opérateur souhaite tenir le délai fixé à fin 2017.



"En ce moment, nous sommes en train de remplacer les anciennes antennes par des antennes nouvelle génération, qui offrent une couverture optimale 4G" précise Yves Gauvin, directeur opérationnel chez SFR.



Des perturbations entre Saint-Benoît et Sainte-Marie et la Possession à Saint-Paul



Sur Saint-Denis, le parc a été modifié intégralement et en ce moment, l’opérateur travaille sur les antennes couvrant la zone de Saint-Benoît à Sainte-Marie, et celle couvrant la Possession à Saint-Paul.



"L’opération fragilise le réseau. Ce sont les zones de jonction entre nouvelles et anciennes antennes qui posent problème. En effet, le téléphone décide de capter automatiquement l’antenne qui émet un réseau plus fort et malheureusement cela peut entrainer des coupures dans les communications, surtout à bord des véhicules en mouvement" précise Yves Gauvin.



Pour la compagnie, c’est un choix assumé. "Nous souhaitons offrir un meilleur débit et une meilleure couverture réseau, c’est un choix d’avenir" conclut le directeur opérationnel.



Une trentaine d’antennes restent à changer sur les 356 que compte l’opérateur



Tous les usagers impactés ont reçu un sms de la part de SFR, précisant la date et la durée des travaux de leur réseau "habituel", et les zones de travaux sont consultables sur le site de la compagnie.



Les utilisateurs devront donc s’armer d’encore un peu de patience, mais les délais devraient être respectés. Sur les 356 antennes que compte le réseau, il n’en reste qu’une trentaine à changer.