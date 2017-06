Mail La grande Une Le requin a chargé deux surfeurs





Le premier a réussi à repousser le requin, qui aurait ensuite attaqué la planche d'un deuxième surfeur. La planche de ce dernier a été amenée à la brigade de gendarmerie toute proche. Les constats sont en cours.



Les filets n’étaient pas opérationnels lorsque l’attaque s’est produite. Les MNS ouvrent habituellement leur poste vers 9H. S’en suit également comme chaque jour l’inspection des filets par l’équipe de la cellule d'intervention et de surveillance des activités (CISAN). Les drapeaux rouge et rouge requin indiquaient tous le risque et l'interdiction.



L’autorisation d’ouverture à la baignade et aux activités de glisse dans le périmètre du filet n’était pas encore donnée lorsque le requin a chargé.



