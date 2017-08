"Le rectorat reste sourd à la détresse financière des contractuels"

Plusieurs centaines de contractuels sont privés de toute rémunération- allocation pendant 3 mois. Une réponse urgente doit être apportée !



Le rectorat continue de rester sourd à la situation de détresse financière des personnels contractuels.



Ainsi, ces derniers resteront pour la période juillet, aout et septembre sans le moindre sou.



Le rectorat de la Réunion, directement responsable de cette situation inacceptable faite à cette catégorie de personnels, ne consent pas même à mettre en place un dispositif d'avance financière pourtant légal. C'est dire tout l'intérêt qu'il porte à nos collègues contractuels.



Cerise sur le gâteau , l'autorité académique ne daigne même pas répondre aux nombreux mails d'interpellation des contractuels à ce sujet



Quel salarié peut il accepter de se voir priver de tous émoluments - allocations sans aucun versement pendant 3 mois



De nombreux collègues sont mères de familles et doivent faire vivre leur familles. Mais cet aspect ne semble pas émouvoir ni attirer l'attention de l'autorité académique



La Cgtr educ'action dénonce avec la plus grande force cette situation faite à nos collègues contractuels.



Nous exigeons le déblocage immédiat d'une avance à hauteur permettant à ces personnels de répondre à leurs contraintes et charges financières



Nous interpellons une nouvelle fois monsieur le recteur sur la nécessité impérieuse de mettre en place un dispositif pérenne afin qu'une telle situation ne se reproduise plus



La CGTR EDUC'ACTION