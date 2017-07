Le public réunionnais impressionné par le film Valérian malgré des fausses notes

Valérian et la Cité des Mille Planètes est sorti ce mercredi 26 juillet 2017. Les cinéphiles réunionnais donnent leur avis sur ce film de science-fiction dans lequel joue la Réunionnaise Pauline Hoarau. Nous sommes allés à la rencontre du public hier, en fin d’après midi, au Cinépalmes, lors de la première projection. Les avis des spectateurs sont assez similaires. Tous mettent en avant des effets spéciaux spectaculaires. "Luc Besson s’est surpassé dans sa réalisation", "des effets spéciaux géniaux", "on s’en prend plein les yeux", déclarent des groupes d’amis, Thibault, Mattis, Guillaume, Aurélien et Bastien.

Selon Aurélien et Bastien, le scénario n’a cependant pas été apprécié des spectateurs. "je ne conseille clairement pas ce film pour le scénario, il pèche un peu". Il serait beaucoup plus compliqué qu’un scénario classique selon la famille Turquet.



"Besson sait faire des films mais il doit faire quelque chose pour le casting"



La présence de Pauline Hoarau, n’a pas été le déclencheur pour le public réunionnais à aller voir ce film. Certains ne la connaissaient pas et beaucoup d’autres ne l’ont pas reconnue. Elle incarnait le rôle d’une extraterrestre et n’est apparue qu’une ou deux fois dans le film, regrettent Bastien et Aurélien. Difficile donc d’avoir un avis construit sur sa présence dans Valérian.



De façon générale, c’est un film que conseillent les spectateurs réunionnais qui ont été impressionnés par les effets spéciaux. Cependant, le public reste assez déçu par le scénario et le jeu d’acteur qui a été qualifié de "mauvais". Le casting semble être un échec pour Valérian, "Besson sait faire des films mais il doit faire quelque chose pour le casting", "il faut qu’il délègue le casting", selon ces cinéphiles.



L’histoire se déroule au 28ème siècle. Elle raconte le récit de Valérian et Laureline, une équipe d’agents spatio-temporels chargés de maintenir l’ordre dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha, une métropole en constante expansion où des espèces venues de l’univers tout entier ont convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Mais une force obscure menace l’existence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline vont devoir identifier la menace et sauvegarder non seulement Alpha, mais l’avenir de l’univers.