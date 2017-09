Le projet Réunion Pêche Australe reçoit le soutien actif de parlementaires de tous bords

Saint-Pierre de la Réunion, le 15 septembre 2017 – Réunion Pêche Australe (RPA), l’un des 5 armements français autorisés à la pêche à la légine par la préfecture des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) en 2016, reçoit le soutien de nombreux parlementaires, tous partis confondus. Alors que l’an dernier, l'entreprise avait obtenu un droit de pêche à la légine, l’entreprise ne s’est pas encore vue attribuer de quota pour la campagne 2017-2018 qui vient de commencer le 1er septembre. Un arrêté complémentaire doit être prochainement publié par la préfecture des TAAF concernant le reste du Taux Annuel de Capture, non encore affecté.



Réunion Pêche Australe, qui intègre 80 petits pêcheurs réunionnais, avait obtenu lors de la dernière campagne un quota de 100 tonnes. Les parlementaires demandent à ce que ce même quota lui soit réattribué cette année, afin de permettre un meilleur ancrage territorial et un partage de la ressource pour tous les pêcheurs de la Réunion.



La société avait déjà été fortement appuyée l’an dernier par les sénateurs Michel Fontaine (LR) et Michel Vergoz (PS) ; alors que David Lorion (LR) a interpellé le Premier ministre sur ce sujet dès le début du mois de juillet, puis à nouveau il y a quelques jours, ce sont à leur tour Nathalie Bassire (LR), Huguette Bello (PLR) et Gelita Hoarau (PCR), Erika Bareigts (PS) et Thierry Robert (LREM) qui viennent de faire connaître au Gouvernement et à la préfète des TAAF leur soutien au projet de Réunion Pêche Australe et leur souhait d’une juste répartition des quotas de légine, non encore attribués pour la campagne de pêche en cours.



La temporisation dans l’affectation définitive des quotas nuit à l’organisation de RPA qui se voit dans l’incapacité de confirmer pour l’instant l’option qu’elle a posée sur le Corinthian Bay et de recruter son équipage.



"L’an dernier, une revendication historique des 'petits pêcheurs' de La Réunion a enfin été entendue : avoir la possibilité de bénéficier des retombées de la pêche à la légine, ressource extrêmement rémunératrice qui se trouve aux portes de notre bassin maritime. Nous espérons que la demande de RPA, dont nous faisons partie, reçoive une réponse favorable du gouvernement et des TAAF très prochainement", déclare Stéphane Vienne, gérant de la SAPPMA (Société des Artisans Pêcheurs Professionnels des Mers Australes, actionnaires à 19% de RPA).