Le programme du défilé militaire au Barachois

Le défilé du 14 juillet attire de nombreux réunionnaises, entre 5 et 10 000 personnes assistent au défilé chaque année sur le Barachois à Saint-Denis. Cette manifestation met à l’honneur tous les services et toutes les associations qui œuvrent pour la sécurité de la population ou s’engagent au profit des démunis.



La journée commencera par l'arrivée du commandant des troupes, le colonel Laurent Charrier, chef d’état-major interarmées à 10h10 suivie de l' arrivée des autorités et du salut au drapeau à 10h30. La cérémonie officielle débutera par la revue des troupes par le général commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan indien suivie de la remise de décorations.



Le plus attendu débutera à 11h00 avec le défilé aérien, des troupes à pied et motorisé.



Le défilé aérien mettra à l’honneur deux aéronefs des FAZSOI et un hélicoptère de la Gendarmerie nationale.



Le défilé pédestre est pour partie militaire mais aussi civil. 725 personnes défileront cette année, allant de la gendarmerie au jeune volontaire du service civique.



Dans le même ordre militaire puis civil, les unités présenteront leur matériel roulant. Soit 48 véhicules qui défileront.