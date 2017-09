Mail A la Une ... Le programme des 34e Journées européennes du patrimoine





Une centaine de jeunes étudiants du Lycée Évariste de Parny seront ainsi chargés de l’accueil sur les sites ouverts. Les élèves du lycée Jean Hinglo du Port présenteront également différents corps de métiers liés à la conservation du patrimoine tandis que ceux de la section menuiserie du lycée professionnel de Roche-Maigre, dévoileront leur travail sur la charpente des cases créoles, au moulin Maïs à Saint-Louis.



Patrimoine culturel et naturel, le ministère de la Transition écologique et solidaire s’associe à l’événement. Les projecteurs seront aussi tournés sur les "Rendez-vous aux jardins".



Le programme des Journées européennes du patrimoine est à retrouver ici.



