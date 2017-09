<<< RETOUR La Réunion Positive

Le programme de la 6ème édition de la Fête du Maloya La Réunion Positive





Une manifestation tout public au Parc du Colosse à Saint-André

Des animations dans le cadre de l’éducation patrimoniale

Des spectacles aux 4 coins de l’île le dimanche 1er octobre



Expositions / Ateliers pédagogiques Retour ligne automatique Kabar Maloya dan’rond Retour ligne automatique Spectacles aux 4 coins de l’île le 1er octobre

Programmation du jeudi 28 et vendredi 29 septembre 2017 Village Maloya De 8h30 à 15h30



Visite des expositions et ateliers pédagogiques ouverts aux établissements scolaires.



-Maloya- histoire et transmission

Cet atelier, proposé par l’Association Réunion Diffusion (ARD) en lien avec l’Ecole de Musique de Saint-André, permet aux enfants de comprendre l’histoire du maloya depuis ses origines à nos jours. Expositions de photos des grandes figures du maloya, documentations, découverte des instruments de musique, chants… entraîneront les participants au coeur du maloya.



-Fabrication des instruments de musique



Un atelier de fabrication d’instruments de musique du maloya (roulèr, kayamb, piker, sati, bobre) sera proposé aux enfants. Ils pourront ainsi acquérir les différentes techniques de fabrication et découvrir les matériaux utilisés avec l’Association AMAR.



-Allons danse le maloya



Initiation à la danse du maloya sous l’impulsion d’Axel Sautron, un professeur diplômé d’État en musique traditionnelle.



-Percussions



Djembé, doum doum, tambour… vibrez aux rythmes des percussions à travers des séances de découverte et d’initiation avec l’artiste Loran Dalleau. Au programme également, la confection d’un grand Kayamb grand format pour décoration.



-Le maloya en théâtre



La Troupe Cimendef proposera aux enfants une pièce de théâtre sur le thème du maloya dans laquelle ils seront spectateurs mais aussi acteurs.



-Danse africaine



Des cours d’initiation animés par Aduna, un professionnel qui enseignera aux jeunes les techniques de danse africaine. Cet atelier d’initiation à la danse permettra notamment aux élèves de découvrir les rythmes africains.



-Moringer dan’ rond



Un atelier de découverte et d’initiation au moringue proposé par des moringuers diplômés d’État (Assocation Odas). Ils animeront notamment plusieurs ateliers ludiques montrant les richesses culturelles et patrimoniales de cet art de combat. Les enfants pourront également découvrir une exposition sur l’histoire du moringue réalisée par une pratiquante de la discipline.



-Expositions des instruments de musique Réunion-Afrique-Océan Indien



Une invitation à la découverte des instruments de musique liés à l’histoire du peuplement de La Réunion avec Acmat (Jimmy Toave).



-Patrimoine culturel immatériel - transmission



Des ateliers valorisant le patrimoine culturel immatériel de la Réunion seront proposés aux enfants :

Savoir faire artisanal autour du vacoa, du vétyver, du bambou, tressage… (Association ADFIR)

Exposition d’objets autour du maloya et du patrimoine avec René Mithra

Confection d’une charrette bœuf en bois avec M. Astourne

Jeux lontan (Association Marmay la kour)

Tisaneur, plantes médicinales (Aplamedom)



-Atelier pédagogique patrimoine Culturel



Des actions pédagogiques menées par le Parc National autour de la thématique du patrimoine culturel seront présentées aux participants. Les agents proposeront des contes, des jeux pédagogiques et culturels, des animations musicales et d’une manière plus large et mettront notamment l’accent sur les enjeux de la connaissance et de la valorisation des patrimoines pour le Parc national.



-Traditions culinaires



La découverte de l’histoire des fruits et légumes lontan avec des dégustations de gâteaux patate, manioc, ti son, riz chauffé. La coordination Somèn Kréol fera découvrir aux enfants la pratique des jeux lontan.



-Service Régional de l’Inventaire (SRI)



Un accueil et une médiation auprès des scolaires et publics de l’exposition "Maloya, musique traditionnelle de La Réunion" seront menés par le pôle régional des musiques actuelles.

Programmation du samedi 30 septembre 2017 De 19H à minuit, Grand Kabar au Parc du Colosse à Saint-André. Entrée gratuite au public



GRAMOUN SELLO RENE PAUL ELLELIARA ET SA TROUPE

SIMANGAVOLE

GROUPE VOTIA

Lorizyne

Kouler mon nasyon

Tambouriers associant Manga

Zenet’t Panon

Spectacle de moringue ODAS

Programmation du dimanche 1er octobre 2017 Animations sur 10 communes



Sainte-Marie : Bois Madame

11h30 Zeneration Nou Le La

14h30 Racine Nout Zancet



Sainte-Suzanne : Le Bocage

11h30 Fonker Malagasy

14h30 Etincelles Maloya



Salazie : Mare à Poule d’Eau

11h30 Salazel

14h30 Zen Maloya



Sainte-Rose : Anse des cascades

11h30 Racine Ker Kaf

14h30 Kalkita



Étang-Salé : Bassin Pirogue

11h30 Kerveli

14h30 Sophie Mazandira



Saint-Paul : Grotte des Premiers Français

11h30 Zoizo Bleu

14h30 Kormoran



Saint- Leu : Musée Stella

11h30 Zanatani Maloya

14h30 Tambourissa Maloya



Saint-Louis : Site Moulin Maïs

11h30 Fanm SoukoueRetour ligne automatique

14h30 Heritaz Maloya



La Possession : Mafate La NouvelleRetour ligne automatique

11h30 Ti Fler



Saint-Denis : aéroport Roland Garros

