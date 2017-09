Le président du SNALC-Réunion… parle le français comme un potamochère sakalave !

Vous en avez de la chance, petits veinards : je suis dans une forme olympique. Autant vous en faire profiter…



Aux informations d’Antenne-Réunion, ce midi, le président du SNALC-Réunion (syndicat enseignant des collèges et lycées, excusez du peu) en a commis une plus grosse que certaine couche de bêtise chez… suivez mon regard.



S’indignant du fait que certaines mesures soient appliquées en France métropolitaine mais pas ici, il a exigé haut et fort qu’il en soit fait autant chez nous. Jusque là ça va. Il a raison, cet homme. Mais là où ça ne va plus, c’est lorsqu’emporté par sa fougue, il a vitupéré : « Le SNALC demande à ce qu’il en soit fait de même à La Réunion ».



Ben non, camarade. « Demander » est un verbe transitif direct. Au besoin, il sera suivi par un complément d’objet direct ; surtout pas indirect dans l’usage que vous en faites. Parce que « on demande quoi ? » « On demande quelque chose » et non pas « à quelque chose »… même si on a le droit de demander à quelqu’un… quelque chose.



Arrêtez de pleurnicher, tas de millions de grincheux que vous êtes ! Tant que les professeurs s’échineront à parler comme des cochons de Chesterfield ou des perroquets gris de la Koma, vos petits chéris ne risquent pas de s’exprimer comme Hugo. Tant que vous serez contraints de souligner en rouge les fautes d’orthographe et de grammaire dans les appréciations des enseignants sur les bulletins de note, vos gosses seront plus à plaindre qu’à blâmer.



Fut une époque où nos professeurs de chimie ou de math (hein, monsieur Misner ?) entraient dans des rages folles au moindre solécisme.



« Le temps est loin, de nos vingt ans,



« Des coups de coeur, des coups de sang ».



Ah ! cette sacrée bouteille…



Ti-Mallol doit s’en retourner de dépit dans son cercueil.