Le premier vol Paris-Réunion de French Blue s'est posé à Gillot

Le premier vol de French Blue à destination de La Réunion est arrivé ce samedi matin à 6H15. Ce vol inaugure la ligne Paris-Réunion de la compagnie low-cost qui propose des billets moins chers : 498 euros en classe économique.



Et si l’on ajoute à cela la continuité territoriale et ses aides allant de 300 à 450 euros, certains ne paieront que 48 euros pour se rendre à Paris. Sans compter la promotion d’avril dernier : 400 billets à 400 euros pour les 400 premiers clients de la compagnie à son point de vente à l’aéroport Roland Garros. French Blue envoie du lourd depuis plusieurs mois afin de conquérir le marché réunionnais.



De quoi inquiéter la concurrence qui lance des promotions à son tour. Mais n’oublions pas que les prix les plus bas sont pour des vols entre le 28 août et le 10 décembre et entre le 8 janvier et le 31 mars 2018. Donc en période creuse… Et sans repas compris ni bagage en soute. Si les prix sont plus élevés en période de vacances scolaires, French Blue reste néanmoins moins cher de plusieurs centaines d’euros que ses concurrents.



Les premiers passagers Réunion-Paris décollent à 8h30



Pour rappel, French Blue a été créée en 2016 par le Groupe Dubreuil, propriétaire d’Air Caraïbes. Le 8 août, un Airbus A350-900 sera déployé entre Paris et La Réunion. French Blue sera alors la 1ère compagnie à opérer des vols low-cost long courrier en A350. Cet appareil sera configuré en deux classes de voyage et 411 sièges à bord.



Ce samedi matin, c’est l’A330-300 de la compagnie qui s'est posé sur le tarmac de Gillot, en provenance de Paris Orly. Quatre vols allers-retours sont prévus par semaine. D’ici 2018, French Blue devrait disposer d’un A330-300 et de deux A350-900.



Lors de son arrivée à l'aéroport de La Réunion Roland Garros, l'avion a été salué comme la tradition le veut, par les pompiers de l'aéroport. L'appareil redécollera ensuite pour son vol retour à 8h30 avec à son bord 340 passagers. Il atterrira à 18h10 ce samedi, à Paris-Orly Sud.