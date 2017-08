Le premier radar piéton installé à la Grande-Motte

Après une phase de tests, le premier radar-piéton a été installé à la Grande Motte, une station balnéaire de l’Hérault. Depuis le début du mois d’août, il a pour objectif non pas de verbaliser les piétons mais de les protéger durant la traversée au passage.



Les caméras sont capables de relever les plaques d’immatriculation et de filmer les véhicules des automobilistes peu respectueux et qui coupent la route aux piétons. Ce radar-piéton est avant tout pédagogique mais derrière son écran, un agent pourra décider de verbaliser un contrevenant, indique BFM TV. Il risque, suivant le Code de la Route, un retrait de 4 points sur le permis de conduire et 135 euros d’amende.



A ce radar nouvelle génération s'ajoutera prochainement un panneau électronique qui alertera les automobilistes de leur infraction par un message.



559 piétons ont perdu la vie en 2016 en France.