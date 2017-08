Le premier ministre mauricien incriminé par un baron de la drogue

Le baron mauricien de la drogue, Peroomal Veeren, est ce jeudi auditionné par la commission d’enquête sur la drogue. Et le trafiquant s’est montré plutôt loquace. Peroomal Veeren a affirmé avoir financé la campagne en 2014 de Pravind Jugnauth, le premier ministre mauricien, "contre la promesse que son ‘case’ serait ouvert", rapporte Lexpress.mu.



Entre 25 et 30 millions de roupies auraient été remis par l’intermédiaire de Mahen Gowressoo, ancien ministre travailliste. Ce dernier nie connaître le trafiquant de drogue.



Peroomal Veeren va même jusqu’alléguer que Pravind Jugnauth, Mahen Gowressoo et une tierce personne "financent l’importation de la drogue", poursuit le site.



Alors que le trafiquant est condamné à 34 ans de prison, il est soupçonné d’être le commanditaire de l’importation de 157 kg d’héroïne en mars dernier.



Peroomal Veeren estime sa fortune à 650 millions de roupies placés en dehors de Maurice.