Le premier bar à chats de l'île prévu en janvier prochain

C’est le projet que cherche à réaliser Jérémy, passionné de chats, évidemment, qui a découvert le concept en Thaïlande il y a deux ans. "Un petit moment de calme et de zenitude avec le ronronnement des chats pour vous accompagner et des câlins à partager", décrit-il. Lui-même en a cinq chez lui, de ces "animaux fantastiques et merveilleux"… Il s’agit en effet d’un "Neko (chat en Japonnais) café" dont les propriétaire son les chats. "Ces derniers nous permettront de partager un moment avec eux dans le respect de leur environnement et de leur bien-être", ajoute-t-il.



Œeuvrer pour la protection animale



Jérémy rappelle en effet la problématique de l’errance animale à La Réunion, ainsi que les chiffres. "8943 animaux dont 6570 chiens et 2373 chats euthanasiés; à comparer aux 50.000 chiens et chats euthanasiés en France chaque année, La Réunion représente ainsi 18% du total national. 6147 animaux morts sur les routes de La Réunion, soit environ 15.000 animaux tués sur les routes et euthanasiés en 2015", décrit-il.



Au démarrage, son bar à chats en sauverait une douzaine. Leurs ronronnements, accompagnés de musique douce, de Wifi et de livres auront pour but de proposer un moment de détente aux clients.



Les idées et le local, il les a… Il ne manque plus que les fonds. C'est pour cela qu'il invite ceux que ça peut intéresser à participer via le site indiegogo.com , et faire un don qui l'aidera à démarrer. Les fonds sont nécessaires pour l'aménagement du local, l'adoption des chats, les frais vétérinaires, etc. Chaque don sera récompensé ; les détails se trouvent sur la page participative. Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com Lu 2131 fois



