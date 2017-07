Le préfet assiste à un vaste contrôle routier dans l'ouest

Les forces de l'ordre organisent ce jeudi soir un vaste contrôle routier dans l'ouest de l'île. Dès 18H, c'est du côté de la Possession que la traque aux automobilistes en excès de vitesse a commencé.



Le radar mobile était disposé à hauteur de Ravine à Marquet, au niveau de la quatre voies. Une fois flashés, les contrevenants étaient priés de prendre la sortie centre ville de la Possession où les attendaient les policiers de la Direction Départementale de la Sécurité Publique.



Le préfet Amaury de Saint-Quentin était présent aux côtés du commissaire Jean-François Lebon et ses hommes pour prendre connaissance des réalités locales en matière de comportements au volant. La fréquence des contrôles routiers a été rehaussée ces derniers mois, avec 42% de contrôles en plus par rapport à l’année 2016, selon le préfet de La Réunion.



Plus tard dans la soirée, le dispositif se déplacera dans un autre secteur de l’ouest. Après cette action axée sur la vitesse, le second barrage s’appliquera à cibler plus précisément l’aspect comportemental au volant.